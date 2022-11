NBA／上週東西區最佳球員 安戴托昆波、艾頓強勢獲選

NBA官方公佈了上週東西區最佳球員,公鹿當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)分別獲選。

安戴托昆波上週4場比賽平均可以攻下35.3分9.5籃板5.8助攻,率領公鹿取得3勝1敗的成績。安戴托昆波目前場均得分創生涯新高,居排行榜第4,而公鹿則以14勝5敗排名東區第2。

🦌 38 PTS 🦌 9 REB 🦌 6 AST 🦌 60.8 FPTS Have a night Giannis! #FearTheDeer pic.twitter.com/mLw3beaOV5

艾頓上週幫助太陽拿下3勝0敗的戰績,他場均得到23.7分16籃板,投籃命中率高達67.4%,其中對爵士一戰,他轟下29分21籃板,完成生涯第3次雙20表現。根據統計,這是艾頓生涯首度獲得單週最佳球員的肯定。

2⃣0⃣ / 2⃣0⃣



☀️ 29 PTS

☀️ 21 REB

☀️ 3 AST

☀️ 2 BLK

☀️ 65.7 FPTS



Deandre Ayton DOMINATED in the @Suns win over Utah! #WeAreTheValley pic.twitter.com/8z6K0Epmoz