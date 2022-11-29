NBA／上週東西區最佳球員 安戴托昆波、艾頓強勢獲選
NBA官方公佈了上週東西區最佳球員，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）分別獲選。
安戴托昆波上週4場比賽平均可以攻下35.3分9.5籃板5.8助攻，率領公鹿取得3勝1敗的成績。安戴托昆波目前場均得分創生涯新高，居排行榜第4，而公鹿則以14勝5敗排名東區第2。
🦌 38 PTS— NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 26, 2022
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Have a night Giannis! #FearTheDeer pic.twitter.com/mLw3beaOV5
艾頓上週幫助太陽拿下3勝0敗的戰績，他場均得到23.7分16籃板，投籃命中率高達67.4%，其中對爵士一戰，他轟下29分21籃板，完成生涯第3次雙20表現。根據統計，這是艾頓生涯首度獲得單週最佳球員的肯定。
2⃣0⃣ / 2⃣0⃣— NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 27, 2022
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Deandre Ayton DOMINATED in the @Suns win over Utah! #WeAreTheValley pic.twitter.com/8z6K0Epmoz
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