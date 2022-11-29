NBA／獨行俠裁坎帕佐引進華克 庫班：增添進攻靈活性
根據消息，獨行俠為了增強火力，決定裁掉坎帕佐（Facundo Campazzo），預計將和華克（Kemba Walker）達成合約協議。華克將會在本週完成體檢後。
現年32歲的華克在上個賽季結束後被塞爾蒂克交易到雷霆，隨後被買斷合約，轉而加入尼克。然而受到傷勢影響，華克在今年2月中之後就未再出賽，並在7月透過交易來到底特律。由於華克並非活塞未來計畫之一，因此在季前就被裁掉，成為自由球員。
獨行俠本季走了布朗森（Jalen Brunson）之後，球隊進攻顯得更倚賴唐西奇（Luka Doncic），開季以來表現掙扎，近期一波4連敗，更讓球隊勝率掉到5成以下。為求提升進攻火力，因此找上了華克。
「我們想為球隊的進攻增添一些靈活性。我們擁有不錯的外線射手，卻很難命中足夠數量的投籃。」獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示。「華克的加入將可以提供基德（Jason Kidd）更多的進攻靈活性。」
生涯曾4度入選全明星賽的華克，上季一共出賽37場，平均得到11.6分3.5助攻3籃板，三分命中率36.7%。
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