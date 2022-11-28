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NBA／遭曝昔日只想著1打5 布朗笑回：史馬特又再編故事

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗率綠衫軍高歌前進。 路透社
布朗率綠衫軍高歌前進。 路透社

史馬特（Marcus Smart）還記得年僅19歲的布朗（Jaylen Brown）在2016年初來到球隊的樣子。「他有時候只想著要1打5。」史馬特笑著說道。

「當下我們會看著他，就像是在說『Jaylen，你在幹嘛？』那時他的解釋是，『當每個人都告訴我要慢下來時，對手也聽到了，所以我更應該要加速。』但我們卻跟他說，『不，這沒有任何意義。』」

史馬特之後說道：「如今他更懂得去善用他的天賦，更有耐心順著比賽節奏走，而非強迫去控制。他在很多方面都變得更成熟了，這對我們來說非常重要。」

至於布朗在聽到史馬特對自己初期打法的評論時，他也笑著說：「史馬特有時會自己編故事，你們可別相信了。」

在泰托姆（Jayson Tatum）缺席的情況下，布朗今天23投13中狂砍36分，綠衫軍還有6人得分超過雙位數，以130比121擊退巫師。塞爾蒂克收下3連勝，近13戰拿到12勝，戰績穩居全聯盟之冠。

「我們全隊都是能打的人，所以我們要做的就是做好準備，保持侵略性。在防守端我們可以再做得更好。如你所見，隨著球季進行，我們還會繼續進步。」布朗說。

「我喜歡球隊目前的排名。我們也打出很棒的籃球。我們一直在鼓勵所有人都拿出侵略性，他們對自己的角色都感到很舒服。我們堅持出手投籃，堅持用正確的方式打球。對我來說，這就是塞爾蒂克的團隊籃球。」

「我當年帶著天賦進入聯盟，但隨著年齡的增長，我也變得更出色。經驗就是最好的老師，畢竟我現在都26歲了，當然會變更好。」布朗說。

少了陣中頭號得分悍將，塞爾蒂克還是轟進賽季第3高的130分，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表達了對於全隊上下的信心。「我們具備足夠的深度。無論誰缺席比賽，我們的球員都會準備好上場做出貢獻。」

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