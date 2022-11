NBA／遭曝昔日只想著1打5 布朗笑回：史馬特又再編故事

史馬特(Marcus Smart)還記得年僅19歲的布朗(Jaylen Brown)在2016年初來到球隊的樣子。「他有時候只想著要1打5。」史馬特笑著說道。

「當下我們會看著他,就像是在說『Jaylen,你在幹嘛?』那時他的解釋是,『當每個人都告訴我要慢下來時,對手也聽到了,所以我更應該要加速。』但我們卻跟他說,『不,這沒有任何意義。』」

史馬特之後說道:「如今他更懂得去善用他的天賦,更有耐心順著比賽節奏走,而非強迫去控制。他在很多方面都變得更成熟了,這對我們來說非常重要。」

至於布朗在聽到史馬特對自己初期打法的評論時,他也笑著說:「史馬特有時會自己編故事,你們可別相信了。」

Jaylen Brown was dropping buckets in the @celtics W 🪣



☘️ 36 PTS (season-high)

☘️ 5 REB

☘️ 56.5% FG

☘️ 43 FPTS#BleedGreen pic.twitter.com/cRSKHIkzHv