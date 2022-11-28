快訊

柯文哲積極拉攏國民黨人士 朱立倫抬轎或坐轎牽動出走潮

中國學生大喊「Free China！」倫敦響應白紙抗爭

高雄驚傳砍人案！疑債務糾紛 男吃早餐被砍傷雙腳凶嫌逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／生涯首次連兩戰破30分 阿德巴約：我進入了狀態

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約轟炸籃框展現絕佳狀態。 法新社
阿德巴約轟炸籃框展現絕佳狀態。 法新社

巴特勒（Jimmy Butler）持續缺陣，阿德巴約（Bam Adebayo）再此挺身而出，全場20投13中，攻下32分8籃板，這次他本季第3次突破30分，搭配馬丁（Caleb Martin）的20分9籃板4助攻，以及赫洛（Tyler Herro）11分11籃板10助攻的生涯首次大三元演出，熱火掌控了下半場比賽，後來居上以106比98擊敗坐鎮主場的老鷹，贏得3連勝。

繼前一戰轟進38分之後，阿德巴約再度爆發，這是他生涯首度連兩戰都拿下至少30分的表現。「我進入了狀態，」阿德巴約說，「總教練圍繞著我執行戰術，讓我進到自己的位置。整個夏天我所訓練的就是這個，在我的位置中打出高效率表現。」

阿德巴約在第三節獨拿14分，帶動熱火單節打出34比21的比分差距，一舉扭轉原本落後9分的局面，三節打完反而取得領先。第三節也貢獻8分的馬丁，進入第四節更獨拿10分，協助球隊打出17比6的進攻高峰，奠定勝利基礎。

「總教練把我們客場戰績1勝7敗貼在牆上，這讓我們感到羞愧，我們輸了很多原本應該拿下的比賽。所以這場比賽我們更加專注，特別是下半場我們一改慢熱情況，打得更有決心、展現拚勁。」馬丁說。

過去幾次和大三元擦身而過的赫洛，此戰雖然手感欠佳，13投僅8中，三分球更是8投盡墨，但最後還是達成宿願。

「投籃手感不好的時候，我就是盡我所能去幫助球隊取勝。顯然，人們知道我是如何打球，只是今天我並沒有命中投籃，但我會以不同的方式來影響比賽。在客場取勝並不容易，因此，我會做我能做到的任何事。」赫洛說。

老鷹雙衛合計32投僅9中，楊恩（Trae Young）拿到22分14助攻5籃板，墨瑞（Dejounte Murray）13分5籃板2助攻；柯林斯（John Collins）23分14籃板，杭特（De'Andre Hunter）18分。

談到針對老鷹的防守策略，馬丁則表示：「他們有很多可以拉開單打、並執行擋拆的球員，我認為我們透過聯防是迫使他們勉強出手，而非傳球，這也起到了作用。」

相關新聞

NBA／柯瑞引爆勇士猛烈火力 客場痛宰灰狼奪3連勝

延續前一場四箭齊發的氣勢，勇士今天在明尼蘇達找回昔日摧枯拉朽的強大火力，首節狂轟隊史第3高的47分，前三節就砍進109分，直接擊潰灰狼防線。挾著陣中5人至少拿到17分的表現，勇士最終以137比114痛

NBA／生涯首次連兩戰破30分 阿德巴約：我進入了狀態

巴特勒（Jimmy Butler）持續缺陣，阿德巴約（Bam Adebayo）再此挺身而出，全場20投13中，攻下32分8籃板，這次他本季第3次突破30分，搭配馬丁（Caleb Martin）的20分

NBA／比分與賽程 浪花兄弟聯手勇士輕取灰狼3連勝

NBA 11月28日戰績表 拓荒者 97：111 籃網 勇士 137：114 灰狼 溜馬 100：114 快艇 熱火 106：98 老鷹 巫師 121：130 塞爾蒂克 騎士 102：94

NBA／化身「白色魔獸」飆31分29籃板 祖巴茲遺憾提前犯滿

在雙核心雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）持續養傷之際，且球隊內線人手稍嫌欠缺情況下，祖巴茲（Ivica Zubac）充分扮演了「白色魔獸」的角色，全力捍衛快艇禁區。

NBA／小柯瑞板凳出擊飆29分 聯手雙星力退拓荒者

籃網一直期盼能在雙星之外增添穩健的外圍得分點，在今天比賽中他們終於等到了！ 杜蘭特（Kevin Durant）20投12中攻下31分5籃板5助攻，厄文（Kyrie Irving）貢獻22分6助攻

NBA／讚阿努諾比人太好 唐西奇：他不講垃圾話

阿努諾比（OG Anunoby）在對獨行俠一戰打滿整個下半場，除了承擔主要防守唐西奇（Luka Doncic）的重任外，他這場比賽也攻下26分9籃板2抄截2阻攻，包括第四節獨拿12分，幫助暴龍拿下勝利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。