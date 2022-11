NBA／生涯首次連兩戰破30分 阿德巴約：我進入了狀態

巴特勒(Jimmy Butler)持續缺陣,阿德巴約(Bam Adebayo)再此挺身而出,全場20投13中,攻下32分8籃板,這次他本季第3次突破30分,搭配馬丁(Caleb Martin)的20分9籃板4助攻,以及赫洛(Tyler Herro)11分11籃板10助攻的生涯首次大三元演出,熱火掌控了下半場比賽,後來居上以106比98擊敗坐鎮主場的老鷹,贏得3連勝。

繼前一戰轟進38分之後,阿德巴約再度爆發,這是他生涯首度連兩戰都拿下至少30分的表現。「我進入了狀態,」阿德巴約說,「總教練圍繞著我執行戰術,讓我進到自己的位置。整個夏天我所訓練的就是這個,在我的位置中打出高效率表現。」

阿德巴約在第三節獨拿14分,帶動熱火單節打出34比21的比分差距,一舉扭轉原本落後9分的局面,三節打完反而取得領先。第三節也貢獻8分的馬丁,進入第四節更獨拿10分,協助球隊打出17比6的進攻高峰,奠定勝利基礎。

