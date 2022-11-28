NBA／生涯首次連兩戰破30分 阿德巴約：我進入了狀態

巴特勒（Jimmy Butler）持續缺陣，阿德巴約（Bam Adebayo）再此挺身而出，全場20投13中，攻下32分8籃板，這次他本季第3次突破30分，搭配馬丁（Caleb Martin）的20分9籃板4助攻，以及赫洛（Tyler Herro）11分11籃板10助攻的生涯首次大三元演出，熱火掌控了下半場比賽，後來居上以106比98擊敗坐鎮主場的老鷹，贏得3連勝。

繼前一戰轟進38分之後，阿德巴約再度爆發，這是他生涯首度連兩戰都拿下至少30分的表現。「我進入了狀態，」阿德巴約說，「總教練圍繞著我執行戰術，讓我進到自己的位置。整個夏天我所訓練的就是這個，在我的位置中打出高效率表現。」

阿德巴約在第三節獨拿14分，帶動熱火單節打出34比21的比分差距，一舉扭轉原本落後9分的局面，三節打完反而取得領先。第三節也貢獻8分的馬丁，進入第四節更獨拿10分，協助球隊打出17比6的進攻高峰，奠定勝利基礎。

Bam Adebayo led the comeback effort as the @MiamiHEAT won their 3rd straight! #HEATCulture@Bam1of1: 32 PTS, 8 REB pic.twitter.com/ufbRqQyaqx — NBA (@NBA) November 28, 2022

「總教練把我們客場戰績1勝7敗貼在牆上，這讓我們感到羞愧，我們輸了很多原本應該拿下的比賽。所以這場比賽我們更加專注，特別是下半場我們一改慢熱情況，打得更有決心、展現拚勁。」馬丁說。

過去幾次和大三元擦身而過的赫洛，此戰雖然手感欠佳，13投僅8中，三分球更是8投盡墨，但最後還是達成宿願。

「投籃手感不好的時候，我就是盡我所能去幫助球隊取勝。顯然，人們知道我是如何打球，只是今天我並沒有命中投籃，但我會以不同的方式來影響比賽。在客場取勝並不容易，因此，我會做我能做到的任何事。」赫洛說。

老鷹雙衛合計32投僅9中，楊恩（Trae Young）拿到22分14助攻5籃板，墨瑞（Dejounte Murray）13分5籃板2助攻；柯林斯（John Collins）23分14籃板，杭特（De'Andre Hunter）18分。

談到針對老鷹的防守策略，馬丁則表示：「他們有很多可以拉開單打、並執行擋拆的球員，我認為我們透過聯防是迫使他們勉強出手，而非傳球，這也起到了作用。」