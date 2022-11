NBA／讚阿努諾比人太好 唐西奇：他不講垃圾話

阿努諾比(OG Anunoby)在對獨行俠一戰打滿整個下半場,除了承擔主要防守唐西奇(Luka Doncic)的重任外,他這場比賽也攻下26分9籃板2抄截2阻攻,包括第四節獨拿12分,幫助暴龍拿下勝利。

暴龍以阿努諾比為首,並透過包夾迫使唐西奇僅出手15次,得到低於場均水平的24分,這樣的表現也贏得主帥諾斯(Nick Nurse)的讚賞。「我相信阿努諾比今晚會睡得很好。」諾斯說。

此外,獨行俠球員克萊柏(Maxi Kleber)稱讚阿努諾比是具備全方位的威脅,總教練基德(Jason Kidd)甚至認為他有機會贏得年度最佳防守球員。

「阿努諾比是了不起的球員,」唐西奇表示:「而且他不講垃圾話,他也尊重其他人。我認為他可能是全聯盟最棒的人之一。」

對於唐西奇的讚美,阿努諾比也回應道:「他跟我說,我是全聯盟最友善的球員,但我認為他也是。」

阿努諾比目前在聯盟抄截榜高居第一,經常被暴龍指派去防守對方最好的外圍球員。

