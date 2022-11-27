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NBA／讚阿努諾比人太好 唐西奇：他不講垃圾話

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿努諾比(左)和唐西奇在場上惺惺相惜。 路透社
阿努諾比(左)和唐西奇在場上惺惺相惜。 路透社

阿努諾比（OG Anunoby）在對獨行俠一戰打滿整個下半場，除了承擔主要防守唐西奇（Luka Doncic）的重任外，他這場比賽也攻下26分9籃板2抄截2阻攻，包括第四節獨拿12分，幫助暴龍拿下勝利。

暴龍以阿努諾比為首，並透過包夾迫使唐西奇僅出手15次，得到低於場均水平的24分，這樣的表現也贏得主帥諾斯（Nick Nurse）的讚賞。「我相信阿努諾比今晚會睡得很好。」諾斯說。

此外，獨行俠球員克萊柏（Maxi Kleber）稱讚阿努諾比是具備全方位的威脅，總教練基德（Jason Kidd）甚至認為他有機會贏得年度最佳防守球員。

「阿努諾比是了不起的球員，」唐西奇表示：「而且他不講垃圾話，他也尊重其他人。我認為他可能是全聯盟最棒的人之一。」

對於唐西奇的讚美，阿努諾比也回應道：「他跟我說，我是全聯盟最友善的球員，但我認為他也是。」

阿努諾比目前在聯盟抄截榜高居第一，經常被暴龍指派去防守對方最好的外圍球員。

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