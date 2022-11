NBA／7顆三分球本季新高 詹姆斯：不擔心投籃低潮

開季以來,詹姆斯(LeBron James)的三分命中率僅有24%,創下生涯最差表現,不過在今天對馬刺比賽中,詹姆斯三分外線12投7中,飆進賽季新高39分,幫助湖人在最近6戰取得5勝1敗的成績。

賽後談到投進今年賽季最多單場7顆三分球,詹姆斯表示:「我投入很多心力進行訓練,所以還不至於走不出投籃低潮。之前被問到類似問題時,我也說過無須擔心,我相信我對於投射所付出的努力。」

