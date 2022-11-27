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NBA／7顆三分球本季新高 詹姆斯：不擔心投籃低潮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯找回外線手感。 美聯社
詹姆斯找回外線手感。 美聯社

開季以來，詹姆斯（LeBron James）的三分命中率僅有24%，創下生涯最差表現，不過在今天對馬刺比賽中，詹姆斯三分外線12投7中，飆進賽季新高39分，幫助湖人在最近6戰取得5勝1敗的成績。

賽後談到投進今年賽季最多單場7顆三分球，詹姆斯表示：「我投入很多心力進行訓練，所以還不至於走不出投籃低潮。之前被問到類似問題時，我也說過無須擔心，我相信我對於投射所付出的努力。」

值得一提的是，在17年前的今天，年僅20歲的詹姆斯面對灰狼也砍進了38分外加6記三分球。歷經歲月的侵蝕，詹姆斯依然屹立不搖。

「這些年來的累積，遭遇到各種不同情況，這讓我成為一名更好的球員。我一直致力於多樣性的打法，避免球風出現缺陷。我很高興，我現在已經是一名全方位的球員。」詹姆斯說。

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