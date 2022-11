NBA／生涯單場助攻創新高 格林：傳球能力被低估

昨天無懼老鷹雙衛楊恩(Trae Young)和墨瑞(Dejounte Murray)合砍83分仍強壓對手的火箭,今天「背靠背」在主場面對亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)獨拿32分,依然面不改色。挾著先發5人至少拿到15分的火力優勢,火箭整場比賽最多領先27分,最終以118比105輕取對手,快意完成本季首度連勝。

格林(Jalen Green)全場19投11中包括6記三分球,攻下28分9助攻,助攻創生涯新高;森根(Alperen Sengun)豪取21分19籃板7助攻3抄截2阻攻,籃板也創個人新高。波特(Kevin Porter Jr.)和葛登(Eric Gordon)各拿到16分、15分。

「比起得到30分,我更想要助攻兩位數。因為人們低估了我的傳球能力。」格林說。

探花新秀史密斯(Jabari Smith)以15分13籃板完成生涯第3次雙十。根據統計,史密斯成為史上第12位在生涯前18場比賽中3度雙十演出的19歲以下球員。

昨天才在主場靠著亞歷山大獨拿30分於延長賽力退公牛的雷霆,緊接著就飛往休士頓,體能狀態明顯受到影響。亞歷山大加上這一場比賽,已經連續4場破30分,本季累積14次;吉迪(Josh Giddey)則是得到18分5籃板。

