NBA／生涯單場助攻創新高 格林：傳球能力被低估

昨天無懼老鷹雙衛楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray）合砍83分仍強壓對手的火箭，今天「背靠背」在主場面對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿32分，依然面不改色。挾著先發5人至少拿到15分的火力優勢，火箭整場比賽最多領先27分，最終以118比105輕取對手，快意完成本季首度連勝。

Alperen Sengun went OFF ‼️



🚀 21 PTS

🚀 19 REB

🚀 7 AST

🚀 3 STL

🚀 2 BLK

🚀 66.3 FPTS#Rockets pic.twitter.com/XaY5OJLKUA — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 27, 2022

格林（Jalen Green）全場19投11中包括6記三分球，攻下28分9助攻，助攻創生涯新高；森根（Alperen Sengun）豪取21分19籃板7助攻3抄截2阻攻，籃板也創個人新高。波特（Kevin Porter Jr.）和葛登（Eric Gordon）各拿到16分、15分。

「比起得到30分，我更想要助攻兩位數。因為人們低估了我的傳球能力。」格林說。

探花新秀史密斯（Jabari Smith）以15分13籃板完成生涯第3次雙十。根據統計，史密斯成為史上第12位在生涯前18場比賽中3度雙十演出的19歲以下球員。

昨天才在主場靠著亞歷山大獨拿30分於延長賽力退公牛的雷霆，緊接著就飛往休士頓，體能狀態明顯受到影響。亞歷山大加上這一場比賽，已經連續4場破30分，本季累積14次；吉迪（Josh Giddey）則是得到18分5籃板。