NBA／詹姆斯狂砍賽季新高39分 湖人作客再斬馬刺

7天內3度和近況欠佳的馬刺交手，湖人充分把握勝場進補的機會。雖然是「背靠背」作戰且少了戴維斯（Anthony Davis），但戰況發展和前一場相似，前三節與馬刺打得膠著，詹姆斯（LeBron James）第四節再度發威，個人獨拿14分，幫助球隊穩定領先優勢，以143比138取得客場2連勝。

詹姆斯復出第2戰就轟進7顆三分球，加上10罰全中，豪取賽季新高39分，外加11籃板3助攻；施羅德（Dennis Schroder）先發上陣拿下21分6助攻，華克（Lonnie Walker IV）10投7中得到19分5籃板。

LeBron James had himself a night scoring a season-high 39 PTS and knocking down 7⃣ threes in the @Lakers win! #LakeShow



👑 39 PTS | 11 REB | 3 AST | 58.7 FPTS pic.twitter.com/ZsQmnhu9Jh — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 27, 2022

湖人替補球員有所貢獻，里夫斯（Austin Reaves）7投6中獲得16分，加伯利耶（Wenyen Gabriel）也有15分進帳；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）11分8籃板6助攻。

湖人連續作戰未見疲態，團隊命中率高達58.0%，且在詹姆斯加持下，更罕見砍進17顆三分球，外線命中率也突破5成。進攻端有效發揮，加上詹姆斯的巨大優勢，湖人雖然幾次被追近比分，但還是能夠完全掌控場上狀態。

馬刺陣中7人得分雙位數，全場出手多達105次，命中率超過5成，也飆進了18顆三分球，但罰球線上足足比對手少了18分。

強森（Keldon Johnson）拿到26分10籃板3助攻2抄截，瓊斯（Tre Jones）13分13助攻8籃板2抄截，瓦賽爾（Devin Vassell）20分；處於交易流言的伯爾特（Jakob Poeltl）則有12分9籃板。