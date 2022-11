NBA／詹姆斯狂砍賽季新高39分 湖人作客再斬馬刺

7天內3度和近況欠佳的馬刺交手,湖人充分把握勝場進補的機會。雖然是「背靠背」作戰且少了戴維斯(Anthony Davis),但戰況發展和前一場相似,前三節與馬刺打得膠著,詹姆斯(LeBron James)第四節再度發威,個人獨拿14分,幫助球隊穩定領先優勢,以143比138取得客場2連勝。

詹姆斯復出第2戰就轟進7顆三分球,加上10罰全中,豪取賽季新高39分,外加11籃板3助攻;施羅德(Dennis Schroder)先發上陣拿下21分6助攻,華克(Lonnie Walker IV)10投7中得到19分5籃板。

LeBron James had himself a night scoring a season-high 39 PTS and knocking down 7⃣ threes in the @Lakers win! #LakeShow 👑 39 PTS | 11 REB | 3 AST | 58.7 FPTS pic.twitter.com/ZsQmnhu9Jh

湖人替補球員有所貢獻,里夫斯(Austin Reaves)7投6中獲得16分,加伯利耶(Wenyen Gabriel)也有15分進帳;衛斯特布魯克(Russell Westbrook)11分8籃板6助攻。

湖人連續作戰未見疲態,團隊命中率高達58.0%,且在詹姆斯加持下,更罕見砍進17顆三分球,外線命中率也突破5成。進攻端有效發揮,加上詹姆斯的巨大優勢,湖人雖然幾次被追近比分,但還是能夠完全掌控場上狀態。

馬刺陣中7人得分雙位數,全場出手多達105次,命中率超過5成,也飆進了18顆三分球,但罰球線上足足比對手少了18分。

強森(Keldon Johnson)拿到26分10籃板3助攻2抄截,瓊斯(Tre Jones)13分13助攻8籃板2抄截,瓦賽爾(Devin Vassell)20分;處於交易流言的伯爾特(Jakob Poeltl)則有12分9籃板。

🤩 Russ and Bron go SHOWTIME on the break!



The @Lakers lead by 2 at the half on NBA League Pass

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/SRZeN4DB3f