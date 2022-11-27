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NBA／坦言未強求歷史得分王 杜蘭特：長期保持狀態太難

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特現階段仍劍指3萬分俱樂部。 美聯社
杜蘭特現階段仍劍指3萬分俱樂部。 美聯社

相較於詹姆斯（LeBron James）高中棄學加入NBA，杜蘭特（Kevin Durant）的起步晚了1年，但其得分效率曾讓他有機會挑戰賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的總得分紀錄。

然而，杜蘭特在2014-15年因傷只打了27場，2019-20年因跟腱斷裂報銷，2020-21年賽季也僅打了35場比賽，這兩波重大傷勢打擊，基本上已經摧毀了杜蘭特爭取紀錄的希望。

目前34歲的杜蘭特累積拿到26110分，以他的進攻能力，在保持健康狀態下，仍有望踏進「3萬分俱樂部」。

杜蘭特坦言自己從沒想過會有一天成為NBA歷史得分王。「我從未想過自己要成為歷史得分王。在生涯初期階段，人們曾希望我達成這樣的里程碑。但當我像詹姆斯、喬丹（Michael Jordan）一樣做類似的事情時，我很清楚，就得分來說，要像他們這樣年復一年、日復一日保持高水準有多麼困難。」

「很多事情不是你所能控制的，我只是試著努力成為最好的自己，無論發生什麼，都讓它順其自然到來。」杜蘭特說。

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