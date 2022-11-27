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NBA／讚華克比賽理解力提升 波總：不完全仰賴體能天賦

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華克(中)本季有突破性發揮。 路透社
華克(中)本季有突破性發揮。 路透社

在昨天湖人作客聖安東尼奧的比賽中，馬刺特別製作影片向回娘家的華克（Lonnie Walker IV）致敬。這場比賽，華克三分球9投4中拿下18分，成為詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）身邊最強力的助手，協助湖人取得開季客場首勝。雙方今天緊接著要繼續交手，等於是短短1週內3次對戰。

華克賽後感性談到重返馬刺主場。「這裡基本上就是我的家。我媽媽現在還住在這，我為這裡的社區做了很多，社區同樣也為我做了很多，所以我場上場下都和聖安東尼奧這座城市建立了聯繫。我們之間都是充滿著愛。」

在馬刺整體策略規劃下，選擇進入全面重建，因此休賽季沒有留下華克。華克改以1年650萬美元的價碼加入紫金軍團，開季至今繳出場均17分2.1籃板1.9助攻1.1抄截的表現，每場投進1.9顆三分球，外線命中率為35.8%，多項數據皆創生涯新高。

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也談到了華克這幾年的成長。

「他擁有出色的運動能力，這是很多人沒有的天賦。不過以前他總是太依賴自己的運動能力，但現在，他對於比賽有了更多的理解力和閱讀能力。」波波維奇說。

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