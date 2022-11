NBA／讚華克比賽理解力提升 波總：不完全仰賴體能天賦

在昨天湖人作客聖安東尼奧的比賽中,馬刺特別製作影片向回娘家的華克(Lonnie Walker IV)致敬。這場比賽,華克三分球9投4中拿下18分,成為詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)身邊最強力的助手,協助湖人取得開季客場首勝。雙方今天緊接著要繼續交手,等於是短短1週內3次對戰。

華克賽後感性談到重返馬刺主場。「這裡基本上就是我的家。我媽媽現在還住在這,我為這裡的社區做了很多,社區同樣也為我做了很多,所以我場上場下都和聖安東尼奧這座城市建立了聯繫。我們之間都是充滿著愛。」

Spurs welcomed back Lonnie Walker IV. Huge ovation for Lonnie. Would have liked to see what he could have done this season with the Spurs, but he’s in a great situation with the Lakers now. Great young man. Wish him all the best. pic.twitter.com/fM7oV73ofc