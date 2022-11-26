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NBA／葛蘭特得分創新高 主帥笑稱：罰球失手錯過50分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
Trail Blazers Knicks Basketball Portland Trail Blazers forward Jerami Grant (9) reacts in front of Justise Winslow (26) during the second half of the team's NBA basketball game against the New York Knicks on Friday, Nov. 25, 2022, in New York. The Trail Blazers won 132-129. (AP Photo/Adam Hunger) 美聯社
Trail Blazers Knicks Basketball Portland Trail Blazers forward Jerami Grant (9) reacts in front of Justise Winslow (26) during the second half of the team's NBA basketball game against the New York Knicks on Friday, Nov. 25, 2022, in New York. The Trail Blazers won 132-129. (AP Photo/Adam Hunger) 美聯社

葛蘭特（Jerami Grant）在麥迪遜廣場花園狂轟生涯新高44分，加上西蒙斯（Anfernee Simons）也貢獻38分，兩人連同諾基奇（Jusuf Nurkic）在延長賽合拿15分，幫助拓荒者以132比129驚險擊退尼克，結束4連敗。

諾基奇此戰也拿下20分8籃板7助攻，哈特（Josh Hart）10分外加抓下生涯新高19個籃板。

葛蘭特全場20投10中，包括28罰21中，單場罰球次數創下隊史52年來新高。雖然他得分創下新高，但主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）顯然還不「滿足」，認為葛蘭特錯失拚50分的機會。

「我對於葛蘭特有點失望，因為他罰球沒進導致自己無法在麥迪遜廣場花園拿到50分。」畢拉普斯開玩笑地說。不過他馬上話鋒一轉，表達自己對於葛蘭特的表現感到驕傲，同時更帶領球隊拿下勝利。

葛蘭特賽後亦表示自己該拿到50分的。「隊友打得很棒，幫我分擔了不少。我出現很多空檔機會，我也頻頻站上罰球線，可惜失手了好幾球。尼克防守很有侵略性，我們知道可以製造犯規。」拓荒者整場比賽獲得51次罰球機會，幾乎是尼克的一倍之多。

巴瑞特（RJ Barrett）進攻得手加上第四節結束前13.7秒，布朗森（Jalen Brunson）又單打成功，尼克連拿4分一度有機會贏球；然而西蒙斯回頭製造犯規並穩穩罰進兩球，將比賽逼進延長，創造最後勝利的契機。

「我們知道現在處於客場4連戰途中，我們必須拿下這場比賽。」西蒙斯說。

布朗森獲得32分5籃板4助攻，藍道（Julius Randle）23分6籃板3助攻3抄截，巴瑞特19分10籃板5助攻。

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