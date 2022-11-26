NBA／葛蘭特得分創新高 主帥笑稱：罰球失手錯過50分

葛蘭特（Jerami Grant）在麥迪遜廣場花園狂轟生涯新高44分，加上西蒙斯（Anfernee Simons）也貢獻38分，兩人連同諾基奇（Jusuf Nurkic）在延長賽合拿15分，幫助拓荒者以132比129驚險擊退尼克，結束4連敗。

諾基奇此戰也拿下20分8籃板7助攻，哈特（Josh Hart）10分外加抓下生涯新高19個籃板。

葛蘭特全場20投10中，包括28罰21中，單場罰球次數創下隊史52年來新高。雖然他得分創下新高，但主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）顯然還不「滿足」，認為葛蘭特錯失拚50分的機會。

「我對於葛蘭特有點失望，因為他罰球沒進導致自己無法在麥迪遜廣場花園拿到50分。」畢拉普斯開玩笑地說。不過他馬上話鋒一轉，表達自己對於葛蘭特的表現感到驕傲，同時更帶領球隊拿下勝利。

SHEESH ‼️ Jerami Grant and Anfernee Simons WENT OFF in a @trailblazers OT win #RipCity



Grant:

44 PTS | 21 FTM | 50% FG | 49.2 FPTS



Simons:

38 PTS | 4 REB | 5 AST | 4 3PM | 52.3 FPTS pic.twitter.com/hTGLvUiYvO — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 26, 2022

葛蘭特賽後亦表示自己該拿到50分的。「隊友打得很棒，幫我分擔了不少。我出現很多空檔機會，我也頻頻站上罰球線，可惜失手了好幾球。尼克防守很有侵略性，我們知道可以製造犯規。」拓荒者整場比賽獲得51次罰球機會，幾乎是尼克的一倍之多。

巴瑞特（RJ Barrett）進攻得手加上第四節結束前13.7秒，布朗森（Jalen Brunson）又單打成功，尼克連拿4分一度有機會贏球；然而西蒙斯回頭製造犯規並穩穩罰進兩球，將比賽逼進延長，創造最後勝利的契機。

「我們知道現在處於客場4連戰途中，我們必須拿下這場比賽。」西蒙斯說。

布朗森獲得32分5籃板4助攻，藍道（Julius Randle）23分6籃板3助攻3抄截，巴瑞特19分10籃板5助攻。