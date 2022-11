NBA／葛蘭特得分創新高 主帥笑稱：罰球失手錯過50分

葛蘭特(Jerami Grant)在麥迪遜廣場花園狂轟生涯新高44分,加上西蒙斯(Anfernee Simons)也貢獻38分,兩人連同諾基奇(Jusuf Nurkic)在延長賽合拿15分,幫助拓荒者以132比129驚險擊退尼克,結束4連敗。

諾基奇此戰也拿下20分8籃板7助攻,哈特(Josh Hart)10分外加抓下生涯新高19個籃板。

葛蘭特全場20投10中,包括28罰21中,單場罰球次數創下隊史52年來新高。雖然他得分創下新高,但主帥畢拉普斯(Chauncey Billups)顯然還不「滿足」,認為葛蘭特錯失拚50分的機會。

「我對於葛蘭特有點失望,因為他罰球沒進導致自己無法在麥迪遜廣場花園拿到50分。」畢拉普斯開玩笑地說。不過他馬上話鋒一轉,表達自己對於葛蘭特的表現感到驕傲,同時更帶領球隊拿下勝利。

