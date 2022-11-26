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NBA／重新連線詹姆斯 戴維斯：復出對湖人是好事情

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯再次合體詹姆斯。 美聯社
戴維斯再次合體詹姆斯。 美聯社

在詹姆斯（LeBron James）缺席期間，戴維斯（Anthony Davis）屢屢繳出驚人數據表現，撐住球隊不至於全面崩盤。如今老大哥回歸，兩人重新合體也再次譜寫勝利方程式。

「詹姆斯是球隊另一位得分手和進攻組織者，也是場上發號施令的人。我認為我們這場打得不錯，上半場的防守做得很好，只是第三節攻守兩端有些掙扎，單節得分輸了對手14分之多。隨後我們在第四節重整旗鼓。詹姆斯能回歸對於全隊是一件好事情。」戴維斯說。

對於戴維斯的火熱狀態，詹姆斯先前曾提到希望他能保持水準，獲得足夠的球權。對此戴維斯則表示：「我上半場有些慢熱，之後找回侵略性，積極衝搶進攻籃板。我們討論過擋拆，馬刺不讓我打低位，所以我們更多在中路擋拆，接下來再度交手可能也會繼續這樣做。」

詹姆斯復出首戰拿下21分8籃板5助攻3抄截，戴維斯則有25分15籃板4助攻3阻攻，兩人第四節合拿19分，幫助湖人順利關門。

「能和隊友們一起上場比賽感覺很好。我就是做出一些貢獻，並且幫助球隊贏得勝利。」詹姆斯說。

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