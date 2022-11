NBA／重新連線詹姆斯 戴維斯：復出對湖人是好事情

在詹姆斯(LeBron James)缺席期間,戴維斯(Anthony Davis)屢屢繳出驚人數據表現,撐住球隊不至於全面崩盤。如今老大哥回歸,兩人重新合體也再次譜寫勝利方程式。

「詹姆斯是球隊另一位得分手和進攻組織者,也是場上發號施令的人。我認為我們這場打得不錯,上半場的防守做得很好,只是第三節攻守兩端有些掙扎,單節得分輸了對手14分之多。隨後我們在第四節重整旗鼓。詹姆斯能回歸對於全隊是一件好事情。」戴維斯說。

對於戴維斯的火熱狀態,詹姆斯先前曾提到希望他能保持水準,獲得足夠的球權。對此戴維斯則表示:「我上半場有些慢熱,之後找回侵略性,積極衝搶進攻籃板。我們討論過擋拆,馬刺不讓我打低位,所以我們更多在中路擋拆,接下來再度交手可能也會繼續這樣做。」

詹姆斯復出首戰拿下21分8籃板5助攻3抄截,戴維斯則有25分15籃板4助攻3阻攻,兩人第四節合拿19分,幫助湖人順利關門。

「能和隊友們一起上場比賽感覺很好。我就是做出一些貢獻,並且幫助球隊贏得勝利。」詹姆斯說。

AD posted his 6th consecutive double-double in @Lakers win over San Antonio! #LakeShow



〰️ 25 PTS | 15 REB | 3 BLK | 58 FPTS pic.twitter.com/UcO4ETsCxT