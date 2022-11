NBA／防守提升助勇士步上軌道 柯爾讚湯普森效應

勇士此戰又傳出33次助攻,這可以說是勇士贏球的必要條件,透過流暢傳導換取更容易的進攻取分機會。不過能在最近5場比賽中拿下4勝,柯爾(Steve Kerr)認為關鍵還是防守。

「我們正逐漸取得進步,開始變得更穩定。我們今天球的轉移很棒,但這是一場攻守兼具的比賽。近期我們戰績提升的關鍵其實還是防守,我們打出了更好的防守表現。」柯爾說。

防守之外,柯爾也認為湯普森(Klay Thompson)外線復甦也是球隊能夠告捷的因素之一。湯普森近5次出賽場均拿下23.6分,砍進26顆三分球,命中率超過5成,在今天比賽第三節,湯普森關鍵4顆三分球讓勇士踏上勝利之途。

「Klay的優異表現帶來了連鎖效應,我們也因此打得更好。」柯爾說。

Klay Thompson in the final 3:21 of the third quarter:



🔥 12 PTS

🔥 4-4 3-PT FG pic.twitter.com/57BN5Wqm26