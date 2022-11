NBA／柯瑞引領3悍將火力齊發 勇士退爵士收2連勝

主場面對近況欠佳的爵士,勇士挾著6人得分雙位數的強勢火力,幾乎整場比賽都壓制對手;雖然爵士多次試圖逼近比分,但始終難以越雷池一步,特別是第四節柯瑞(Stephen Curry)和波爾(Jordan Poole)聯手拿下21分,進一步摧毀爵士反撲希望,最終是以125比113取得2連勝。

柯瑞持續火熱狀態,全場23投13中包括6記三分球在內,攻下33分5籃板4助攻2抄截;維金斯(Andrew Wiggins)拿到20分9籃板5助攻3抄截,湯普森(Klay Thompson)同樣砍進6顆三分球,獲得20分6籃板。

波爾稍微找回一些手感,進帳19分6助攻4籃板;魯尼(Kevon Looney)10分12籃板4助攻,本季首度完成雙十。格林(Draymond Green)13分5助攻3籃板2阻攻。

在柯瑞單節獨拿15分的帶領下,勇士首節打出37比23的比分差距,一度領先17分;爵士第二節很快發動反擊,馬卡南(Lauri Markkanen)連兩記三分球幫助球隊追到4分差,勇士隨後穩住局面,半場結束仍握有8分領先。

爵士下半場之初打出20比11的攻勢,一度超前比分,但湯普森在這一節轟進4顆重要三分球,拿下12分,重新讓勇士掌握兩位數領先優勢;延續到第四節柯瑞和波爾接力出擊,勇士順利收下比賽。

爵士先發5人得分同樣上雙。馬卡南拿下24分6籃板,克拉克森(Jordan Clarkson)21分10助攻4籃板,歐林尼克(Kelly Olynyk)21分4籃板2阻攻;范德比爾特(Jarred Vanderbilt)13分10籃板,塞克斯頓(Collin Sexton)13分7助攻。

