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NBA／柯瑞引領3悍將火力齊發 勇士退爵士收2連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞高效率砍33分，率勇士奪2連勝。 路透社
柯瑞高效率砍33分，率勇士奪2連勝。 路透社

主場面對近況欠佳的爵士，勇士挾著6人得分雙位數的強勢火力，幾乎整場比賽都壓制對手；雖然爵士多次試圖逼近比分，但始終難以越雷池一步，特別是第四節柯瑞（Stephen Curry）和波爾（Jordan Poole）聯手拿下21分，進一步摧毀爵士反撲希望，最終是以125比113取得2連勝。

柯瑞持續火熱狀態，全場23投13中包括6記三分球在內，攻下33分5籃板4助攻2抄截；維金斯（Andrew Wiggins）拿到20分9籃板5助攻3抄截，湯普森（Klay Thompson）同樣砍進6顆三分球，獲得20分6籃板。

波爾稍微找回一些手感，進帳19分6助攻4籃板；魯尼（Kevon Looney）10分12籃板4助攻，本季首度完成雙十。格林（Draymond Green）13分5助攻3籃板2阻攻。

在柯瑞單節獨拿15分的帶領下，勇士首節打出37比23的比分差距，一度領先17分；爵士第二節很快發動反擊，馬卡南（Lauri Markkanen）連兩記三分球幫助球隊追到4分差，勇士隨後穩住局面，半場結束仍握有8分領先。

爵士下半場之初打出20比11的攻勢，一度超前比分，但湯普森在這一節轟進4顆重要三分球，拿下12分，重新讓勇士掌握兩位數領先優勢；延續到第四節柯瑞和波爾接力出擊，勇士順利收下比賽。

爵士先發5人得分同樣上雙。馬卡南拿下24分6籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）21分10助攻4籃板，歐林尼克（Kelly Olynyk）21分4籃板2阻攻；范德比爾特（Jarred Vanderbilt）13分10籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）13分7助攻。

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