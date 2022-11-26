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NBA／米爾頓發揮出色助攻創新高 瑞佛斯讚傳球太棒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米爾頓頂替先發表現優異。 法新社
米爾頓頂替先發表現優異。 法新社

在安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）皆掛傷持續缺賽情況下，76人可說是步履蹣跚，關關難過。不過值得慶賀的是，米爾頓（Shake Milton）和梅爾頓（De'Anthony Melton）兩名後衛的適時頂替先發，也讓球隊不至於搖搖欲墜。

在今天對魔術比賽中，米爾頓不僅拿下24分，這是他近4戰3度破20分，還傳出生涯新高10次助攻，外加9籃板，險些演出大三元，搭配哈里斯（Tobias Harris）的23分，76人在客場以107比99擊退魔術。

76人達成對戰魔術的9連勝，同時最近9場比賽奪下6勝，排名逼近東區前6強。

「米爾頓表現很出色也穩定，展現出場上的決策力。我之前沒見過他傳球如此之好，他一直是很棒的得分好手，而如今他在場上能做的事情更多了。」總教練瑞佛斯（Doc Rivers）稱讚道。

梅爾頓此役拿到13分4籃板4助攻4抄截，他已經連5場得分雙位數，同時在4場比賽中完成16次抄截，相當驚人；哈瑞爾（Montrezl Harrell）扛先發繳出14分8籃板的成績，尼恩（Georges Niang）也在外線適時開火，命中5記三分球得到18分。這些球員的適時發揮也讓人手嚴重不足的76人得以披荊斬棘。

「我可以理解為何人們會稱呼米爾頓是微波爐，當他狀態高檔時，他可以馬上打出表現。」尼恩說。

魔術陣中以F.華格納（Franz Wagner）的24分為最佳，小寶兒（Bol Bol）18分8籃板4阻攻；因傷缺席7場比賽的狀元班切羅（Paolo Banchero）重新回歸，全場獲得11次罰球命中8球，拿到19分4籃板3助攻。

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