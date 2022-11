NBA／奪總冠軍MVP證明價值 柯瑞：我難過人們不再質疑了

上季總冠軍賽,柯瑞(Stephen Curry)宛如天神降臨般幾乎是隻手率領勇士扭轉劣勢,在最後連勝3場擊倒綠衫軍,勇奪8年內第4座總冠軍。這也讓柯瑞終於得到肯定,贏得生涯第一座總冠軍賽MVP。

在這6場系列賽中,柯瑞場均得到31分6籃板5助攻,投籃命中率48.2%,飆進31顆三分球,三分命中率達43.7%。特別是第四戰狂轟43分,被視為總冠軍賽最好的表現之一。

近日在作客瑞迪克(JJ Redick)主持的podcast節目《The Old Man and The Three》時,柯瑞也用玩笑般的語氣談到這個總冠軍賽MVP對他職業生涯的意義。

「人們老是討論我能否進入史上最佳前10名球員,他們說如果我拿到了總冠軍賽MVP就會有幫助,因為那份榜單中的球員都有這座獎項。對於這個FMVP唯一能讓我想笑的是,我再也聽不到人們談論我是否可以拿到FMVP的問題了,這讓我有點難過。」

柯瑞加入了喬丹(Michael Jordan)、魔術強森(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、鄧肯(Tim Duncan)、詹姆斯(LeBron James)的行列之中,成為歷史上僅有能夠奪下至少4座總冠軍、多次年度MVP和總冠軍賽MVP的球員。