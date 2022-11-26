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NBA／奪總冠軍MVP證明價值 柯瑞：我難過人們不再質疑了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞勇奪總冠軍賽MVP。 法新社
柯瑞勇奪總冠軍賽MVP。 法新社

上季總冠軍賽，柯瑞（Stephen Curry）宛如天神降臨般幾乎是隻手率領勇士扭轉劣勢，在最後連勝3場擊倒綠衫軍，勇奪8年內第4座總冠軍。這也讓柯瑞終於得到肯定，贏得生涯第一座總冠軍賽MVP。

在這6場系列賽中，柯瑞場均得到31分6籃板5助攻，投籃命中率48.2%，飆進31顆三分球，三分命中率達43.7%。特別是第四戰狂轟43分，被視為總冠軍賽最好的表現之一。

近日在作客瑞迪克（JJ Redick）主持的podcast節目《The Old Man and The Three》時，柯瑞也用玩笑般的語氣談到這個總冠軍賽MVP對他職業生涯的意義。

「人們老是討論我能否進入史上最佳前10名球員，他們說如果我拿到了總冠軍賽MVP就會有幫助，因為那份榜單中的球員都有這座獎項。對於這個FMVP唯一能讓我想笑的是，我再也聽不到人們談論我是否可以拿到FMVP的問題了，這讓我有點難過。」

柯瑞加入了喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯（LeBron James）的行列之中，成為歷史上僅有能夠奪下至少4座總冠軍、多次年度MVP和總冠軍賽MVP的球員。

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