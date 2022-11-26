NBA／渡邊雄太拚勁贏得尊敬 杜蘭特：每隊都想要的球員
多年來一直努力在NBA尋求上場可能性的日籍前鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe），本季在籃網的表現有目共睹，不僅在防守端展現絕佳拚勁，此外他的外線能力更是突飛猛進，目前三分命中率高達57.1%，居全聯盟所有球員之冠。這樣的表現也讓當家球星杜蘭特（Kevin Durant）大為讚賞。
「有時候我會告訴渡邊，可以稍微放鬆一點，因為他滿場飛奔，積極拚搶，每一個回合都非常努力去執行。我認為他現在正處於一個絕佳狀態，他的跳投看起來很棒。他找到了屬於自己的角色，我真的為他感到開心。」杜蘭特說。
杜蘭特在訪談中也給了渡邊雄太一個強而有力的評價。「他是那種『如果你不把他留下，那麼很多球隊肯定會想要得到他』的球員類型。」
渡邊雄太が古巣グリズリーズ相手に16得点、3リバウンド、3アシストの活躍で、ネッツの勝利に大きく貢献！— NBA Japan (@NBAJPN) November 21, 2022
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