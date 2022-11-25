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NBA／補強禁區深度！沃神預測綠衫軍將交易

聯合新聞網／ 綜合報導
R.威廉斯預計將在聖誕節歸隊。 路透社
R.威廉斯預計將在聖誕節歸隊。 路透社

去年一路殺到總冠軍賽才被勇士擊敗的塞爾蒂克，今年賽季靠著雙探花優異表現，目前名列東區第一，近日更傳出他們受傷的禁區大將威廉斯（Robert Williams III）將在聖誕節歸隊的好消息，但ESPN專家「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）依然預測，尋求奪冠綠衫軍在交易截止前，還是會尋求禁區幫手來提升替補深度。

塞爾蒂克本季至今，禁區仰賴老將霍福特（Al Horford），本季至今他場均上場時間高達31.8分鐘，沃納羅斯基也提到儘管威廉斯將在下月回歸，但塞爾蒂克依然有可能透過交易補強禁區，並表示，「可以預期塞爾蒂克2月截止前會有交易，我認為是一個大個子，另一個中鋒。」

這樣的選擇將十分合理，因為威廉斯去年賽季半月板撕裂接受手術，並在休養不到一個月，就在面對籃網系列賽復出，到今年開季前他又動了左膝關節鏡手術，儘管恢復過程十分順利，但短短一年兩度動刀，因此球團也不急著讓他復出。

威廉斯的歸隊將能補上塞爾蒂克禁區戰力，但他剛傷癒也不會過度使用他，因此與陣中老將霍福特可能都需要透過輪休，來保持身體的健康，傳出今年在馬刺表現出色的伯爾特（Jakob Poeltl）是他們潛在的交易目標。

塞爾蒂克

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