NBA／累犯懲處加重 湖人貝佛利衝撞艾頓遭禁賽3場

湖人後衛貝佛利（Patrick Beverley）在日前出戰太陽的比賽中，因為從後方衝撞太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）遭到聯盟在今天禁賽3場，預計將損失近26萬9000美元（約台幣827.7萬元）的薪水。

湖人在日前做客太陽主場之戰，在第四節時湖人里夫斯（Austin Reaves）遭到太陽布克（Devin Booker）煽火鍋後，太陽中鋒艾頓卻走向里夫斯並與湖人戴維斯（Anthony Davis）發生口語爭執，而貝佛利此時卻從後方直接將艾頓撞出場外，險些引發兩隊的衝突。

而今天聯盟也對於貝佛利做出禁賽3場的懲處，聯盟執行副總裁兼籃球運營負責人杜馬思（Joe Dumars）就強調，這樣的懲處結果是部分建立在貝佛利過去違反運動道德行為的歷史上，而遭到停賽3場也將讓貝佛利損失近26萬9000美元的薪水。

貝佛利的禁賽令將在明後天與馬刺的二連戰，以及下周二與溜馬的賽事中執行，在日前受訪時貝佛利就曾表示，肯定會擔心聯盟對他的行為作出的懲處，並強調自己將會甘願受罰，「我知道自己非常不專業，我可以選擇不同的方式來做出回應，我會接受我該面對的懲處。」