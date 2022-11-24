NBA／助活塞力退前東家 波格丹諾維奇：感覺很特別

在鹽湖城待了3年的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），今年休賽季期間被球隊交易到底特律，今天作客面對前東家的比賽中，波格丹諾維奇攻下23分5籃板3助攻，幫助活塞以125比116力退爵士。

「我在這裡度過美好的3年，也在季後賽取得不錯的成績。能在這群優秀球迷面前打球並帶走勝利，感覺很特別。」波格丹諾維奇說。

巴格利（Marvin Bagley III）全場10投9中高效率拿下19分，板凳席上的巴克斯（Alec Burks）和諾克斯（Kevin Knox）持續發揮，合力砍進10顆三分球，諾克斯得到21分，巴克斯則有18分，其中兩人在第四節就包辦17分，是活塞能夠擋住爵士反撲的關鍵。

「即使我們缺兵少將，但其他球員依然可以挺身而出，打出好表現。團結一心為我們帶來額外的能量，昨晚是一場巨大的勝利，帶給我們極大信心。」波格丹諾維奇說。

先前客場遲遲未開胡且近期還是一波7連敗的活塞，不僅以2分之差險勝金塊，緊接著又在「背靠背」情況下扳倒爵士，連續在客場擊敗西區前段班球隊。

「他們一開始就展現出飢渴感，並打出侵略性和對抗性，而我們卻沒有。」爵士主帥哈迪（Will Hardy）賽後表示。

畢斯利（Malik Beasley）飆進8顆三分球，拿下全場最高29分，克拉克森（Jordan Clarkson）24分，塞克斯頓（Collin Sexton）17分12助攻；馬卡南（Lauri Markkanen）手感欠佳，13投僅4中，拿到13分8籃板2助攻。在取得開局13戰10勝之後，爵士接下來7場比賽吞下5敗。