NBA／約柯奇、葛登強拉尾盤 金塊延長賽逆轉雷霆

金塊在穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）缺賽情況下，作客飽受雷霆強力威脅，三節打完還落後13分之多。

但葛登（Aaron Gordon）第四節獨拿17分，約柯奇（Nikola Jokic）也補上10分，金塊強拉尾盤硬是將比賽逼進延長；在延長賽中，金塊將雷霆命中率壓在2成以下，布朗（Bruce Brown）適時建功，金塊穩住領先局面，最終以131比126逆轉過關。

Highlights Nikola Jokic 🆚 Shai Gilgeous-Alexander



🃏 Jokic : 39 PTS - 10 REB - 9 AST

⚡️ SGA : 31 PTS - 7 REB - 11 AST - 2 STL#MileHighBasketball | #ThunderUp | #NBA

pic.twitter.com/ocxLj8tMpI — Back2Back (@B2BFR) November 24, 2022

約柯奇全場15投11中包括18罰16中，繳出39分10籃板9助攻的準大三元表現；追分功臣葛登飆出賽季新高30分，外加8籃板4助攻2阻攻。布朗表現出色，狂攻17分13籃板10助攻4抄截，完成生涯首次大三元，成了主帥馬龍（Michael Malone）口中另一個重要贏球功臣。「他打出令人印象深刻的數據。」

替補的肯卡（Vlatko Cancar）也有20分進帳，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）15分8籃板。金塊雖然近期遭逢亂流敗多勝少，但排名仍居西區第2。

雷霆經過先前4戰3勝後，近期苦吞3連敗。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆出31分11助攻7籃板2抄截，多特（Luguentz Dort）18分7籃板，喬伊（Isaiah Joe）21分。