NBA／德羅展飆分搭公牛關鍵外線 安戴托昆波無力回天

開季走得跌跌撞撞起伏不定的公牛，先前7戰6敗包括吞下4連敗，不過就在主場斬斷東區龍頭綠衫軍9連勝後，公牛乘勝追擊又在客場靠著德羅展（DeMar DeRozan）獨拿36分8助攻4籃板，加上懷特（Coby White）和佛西維奇（Nikola Vucevic）的3記關鍵三分球，以118比113險勝公鹿，取得2連勝。

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公牛全隊6人得分雙位數，除了德羅展外，佛西維奇18分5籃板4助攻，拉文（Zach LaVine）18分5籃板5助攻；懷特14分，威廉斯（Patrick Williams）和格林（Javonte Green）各拿到11分。

德羅展前三節就拿下31分，拉文也補上16分，公牛繳出53.1%的命中率，遠勝過公鹿表現，三節打完取得7分領先；安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第四節試圖力挽狂瀾，個人豪取17分，幫助公鹿在終場前1分多鐘超前對手。然而懷特連續砍進三分球，佛西維奇也補上一記，安戴托昆波雖然連續強攻得手，仍是無力回天。

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在開季取得9連勝之後，公鹿受制於傷兵麻煩，最近8場比賽吞下5敗，與綠衫軍的差距也稍微拉開。

安戴托昆波此役也有36分11籃板7助攻的表現，但發生8次失誤；洛培茲（Brook Lopez）20分7籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）14分11助攻5籃板2抄截，波提斯（Bobby Portis）9分12籃板2阻攻。