NBA／德羅展飆分搭公牛關鍵外線 安戴托昆波無力回天

開季走得跌跌撞撞起伏不定的公牛,先前7戰6敗包括吞下4連敗,不過就在主場斬斷東區龍頭綠衫軍9連勝後,公牛乘勝追擊又在客場靠著德羅展(DeMar DeRozan)獨拿36分8助攻4籃板,加上懷特(Coby White)和佛西維奇(Nikola Vucevic)的3記關鍵三分球,以118比113險勝公鹿,取得2連勝。

DeMar closes Q3 in style! He's got 31 PTS heading into Q4 on NBA League Pass. Use code NBA50 at checkout for 50% off 👇 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/zdLlVhMbcj

公牛全隊6人得分雙位數,除了德羅展外,佛西維奇18分5籃板4助攻,拉文(Zach LaVine)18分5籃板5助攻;懷特14分,威廉斯(Patrick Williams)和格林(Javonte Green)各拿到11分。

德羅展前三節就拿下31分,拉文也補上16分,公牛繳出53.1%的命中率,遠勝過公鹿表現,三節打完取得7分領先;安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)第四節試圖力挽狂瀾,個人豪取17分,幫助公鹿在終場前1分多鐘超前對手。然而懷特連續砍進三分球,佛西維奇也補上一記,安戴托昆波雖然連續強攻得手,仍是無力回天。

🔥 COBY WHITE FOR THE LEAD IN THE CLUTCH!



CHI 115 | MIL 111

Q4 under 10 seconds remaining.



He gives the @chicagobulls the lead late on NBA League Pass ➡ https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/Jc91m4xrS2