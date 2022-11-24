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NBA／國王擋不住楊恩狂攻35分 遭老鷹啄傷中止7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩今天攻下35分，率隊贏下勝利。 美聯社
楊恩今天攻下35分，率隊贏下勝利。 美聯社

近期氣勢如虹的國王今日作客老鷹力拼8連勝，沒想到本場比賽出現疲態，三分投射不再像過去幾場強勢，雖然板凳出發的蒙克（Malik Monk）大爆發，但無法擋住老鷹楊恩（Trae Young）的攻勢，導致一路落後，最終以106：115不敵老鷹，中止7連勝。

雙方在開賽時打得你來我往，不過國王在第一節還剩9分鐘時開始，長達3分鐘沒攻進任何分數，反觀老鷹靠著楊恩（Trae Young）單節11分的帶動下，將比分拉開。雖然國王在第二節靠著蒙克兩記暴扣找回氣勢，但總是守不住老鷹的進攻，上半場國王就57比72大比分落後。

第三節國王力求振作，從防守做起，也成功追回一些分數，將比分改寫為88比97。第四節老鷹進攻仍然受到限制；但國王的進攻效率也再度下滑，前3分鐘只命中一次投籃，終場國王就以106比115不敵老鷹。

贏球的老鷹連續39場得分破百，創隊史第3長的紀錄。其中楊恩攻下全場最高的35分外帶7助攻，中鋒卡佩拉（Clint Capela）繳出11分14籃板3火鍋的數據，前鋒杭特（De'Andre Hunter）也有13分10籃板的雙十演出。

輸球的國王中止近期的7連勝，蒙克替補出發攻下本季新高27分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分13籃板7助攻，福克斯（De'Aaron Fox）和赫爾特（Kevin Huerter）分別攻下18分、13分。

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