NBA／國王擋不住楊恩狂攻35分 遭老鷹啄傷中止7連勝

近期氣勢如虹的國王今日作客老鷹力拼8連勝,沒想到本場比賽出現疲態,三分投射不再像過去幾場強勢,雖然板凳出發的蒙克(Malik Monk)大爆發,但無法擋住老鷹楊恩(Trae Young)的攻勢,導致一路落後,最終以106:115不敵老鷹,中止7連勝。

雙方在開賽時打得你來我往,不過國王在第一節還剩9分鐘時開始,長達3分鐘沒攻進任何分數,反觀老鷹靠著楊恩(Trae Young)單節11分的帶動下,將比分拉開。雖然國王在第二節靠著蒙克兩記暴扣找回氣勢,但總是守不住老鷹的進攻,上半場國王就57比72大比分落後。

