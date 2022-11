NBA／唐西奇飆42分難敵雙槍 綠衫軍輕取獨行俠

先前曾透露本季要扛許多責任,甚至有些時候在比賽中感到疲累的唐西奇(Luka Doncic),今天作客波士頓仍舊奮力攻下42分9助攻8籃板,,但面對綠衫軍雙槍合砍68分和先發5人得分上雙的團隊運作,獨行俠一路處於挨打狀態,前三節一度輸到27分之多,以112比125落敗。

前一場比賽結束9連勝的塞爾蒂克,很快就重整旗鼓,成為全聯盟首支取得14勝的球隊。

泰托姆(Jayson Tatum)全場24投11中包括15罰13中,拿下37分13籃板5助攻2阻攻,目前他已經累積得到550分,居所有球員之冠;此外,泰托姆生涯共10次至少35分10籃板,和漢森(Tom Heinsohn)並列隊史第5。

Jayson Tatum attacking the double-team and powering it down! The @celtics lead late in Q4 on ESPN pic.twitter.com/5RWr7zROoY

布朗(Jaylen Brown)此役18投13中得到31分4籃板4助攻2抄截;霍福特(Al Horford)14分5籃板4助攻,史馬特(Marcus Smart)13分9助攻。懷特(Derrick White)和波格登(Malcolm Brogdon)各有12分、13分表現。綠衫軍團隊轟進17記三分球,而獨行俠僅11顆。

唐西奇開季以來累積13場破30分,其中4場超過40分,他在這場比賽成為史上第2快達成至少7500分、2000籃板、2000助攻的球員,僅次於「大O」羅伯森(Oscar Robertson)。

除了唐西奇一枝獨秀外,伍德(Christian Wood)替補上場拿到26分12籃板,丁威迪(Spencer Dinwiddie)15分4籃板4助攻,顯然沒有得到太多隊友的幫助。獨行俠近4戰吞下3敗。

Luka is on a different planet right now... he's got 42 PTS, 8 REB, 8 AST, and this stepback!



🔥 He's leading the @dallasmavs back into it on ESPN pic.twitter.com/X1kfF0FV2V