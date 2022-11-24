NBA／唐西奇飆42分難敵雙槍 綠衫軍輕取獨行俠

先前曾透露本季要扛許多責任，甚至有些時候在比賽中感到疲累的唐西奇（Luka Doncic），今天作客波士頓仍舊奮力攻下42分9助攻8籃板，，但面對綠衫軍雙槍合砍68分和先發5人得分上雙的團隊運作，獨行俠一路處於挨打狀態，前三節一度輸到27分之多，以112比125落敗。

前一場比賽結束9連勝的塞爾蒂克，很快就重整旗鼓，成為全聯盟首支取得14勝的球隊。

泰托姆（Jayson Tatum）全場24投11中包括15罰13中，拿下37分13籃板5助攻2阻攻，目前他已經累積得到550分，居所有球員之冠；此外，泰托姆生涯共10次至少35分10籃板，和漢森（Tom Heinsohn）並列隊史第5。

Jayson Tatum attacking the double-team and powering it down!



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布朗（Jaylen Brown）此役18投13中得到31分4籃板4助攻2抄截；霍福特（Al Horford）14分5籃板4助攻，史馬特（Marcus Smart）13分9助攻。懷特（Derrick White）和波格登（Malcolm Brogdon）各有12分、13分表現。綠衫軍團隊轟進17記三分球，而獨行俠僅11顆。

唐西奇開季以來累積13場破30分，其中4場超過40分，他在這場比賽成為史上第2快達成至少7500分、2000籃板、2000助攻的球員，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

除了唐西奇一枝獨秀外，伍德（Christian Wood）替補上場拿到26分12籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）15分4籃板4助攻，顯然沒有得到太多隊友的幫助。獨行俠近4戰吞下3敗。