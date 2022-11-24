快訊

「2023年生日運勢排行榜」出爐！強運前5名被這月份包辦、5月落吊車尾

世足賽／超熱血！日本球迷應援整場不放棄 加油歌沒停過感動記者

直播爆料兼帶貨 汪小菲的麻六記酸辣粉2天進帳2千2百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／騎士三劍客合砍82分 痛擊拓荒者奪4連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾拿下全場最高34分。 路透社
米契爾拿下全場最高34分。 路透社

先前米契爾（Donovan Mitchell）曾在接受採訪時表示自己和葛蘭德（Darius Garland）可以彼此照應，相互搭配，且艾倫（Jarrett Allen）也能適時協助做出貢獻，這會讓球隊整體執行能力更加出色。

在今天主場迎戰拓荒者的比賽中，米契爾18投11中攻下34分，葛蘭德19投9中拿到24分12助攻，合計投進10顆三分球，艾倫則是12投10中高效率拿到24分13籃板，3人聯手幫助騎士以114比96大破對手。騎士取得4連勝的同時，也迫使拓荒者吞下4連敗。

先前媒體曾統計出米契爾和艾倫為本季擋拆組合得分效率最好的搭檔，還勝過柯瑞（Stephen Curry）和魯尼（Kevon Looney）的搭配。兩人在前三節一共拿下48分，帶動騎士團隊繳出58.5%的投籃命中率，三分命中率亦有47.4%的水準，取得兩位數領先優勢。

前面三節僅得到6分的西蒙斯（Anfernee Simons），第四節找回感覺，單節獨拿14分，一度幫助拓荒者從落後18分追到9分差，不過騎士隨後穩住陣腳，沒有留給對手反撲機會。

莫布里（Evan Mobley）拿到10分12籃板3助攻3阻攻，史蒂文斯（Lamar Stevens）頂替先發也有12分進帳。

在失去里拉德（Damian Lillard）的情況下，西蒙斯獲得20分5助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）22分6籃板3抄截，葛蘭特（Jerami Grant）18分3籃板3助攻3抄截。

相關新聞

NBA／費城3大戰將缺陣 洛齊爾率黃蜂中止連敗

安比德（Joel Embiid）因左腳踝扭傷至少要缺席2場比賽，加上已經掛傷的哈登（James Harden）和馬克西（Tyrese Maxey），76人一下子失去3大主力核心，也給了黃蜂可乘之機。

NBA／騎士三劍客合砍82分 痛擊拓荒者奪4連勝

先前米契爾（Donovan Mitchell）曾在接受採訪時表示自己和葛蘭德（Darius Garland）可以彼此照應，相互搭配，且艾倫（Jarrett Allen）也能適時協助做出貢獻，這會讓球隊

NBA／爵士戰績起飛 傳馬卡南、克拉克森成非賣品

季前歷經陣容大變動的爵士，開季以來展現絕佳戰力，戰績一度攻上西區龍頭，原本本外界預期將會爭取明年狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的可能性大為降低。 消息透露，爵士已經向外界

NBA／快艇傳有意柯林斯、卡佩拉 沃爾可能當籌碼

根據消息，快艇近期正積極尋求禁區的替補人選，傳出他們有役老鷹的柯林斯（John Collins）或是卡佩拉（Clint Capela），並且願意拿沃爾（John Wall）當做籌碼。 快艇本季場

NBA／美媒大讚國王休賽季操作出色 巴克利也預言：西區第5

國王在上賽季進攻效率排名聯盟第24，本季開打前仍不被看好，沒想到開季後表現讓人驚艷，近期拉出一波7連勝，位居西區第3，ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）也將功勞歸在休賽季的補強，認為國王補齊

NBA／湖人貝佛利為隊友推倒太陽艾頓 衛少和AD都喊讚

今日湖人作客太陽，第四節湖人里夫斯（Austin Reaves）的上籃被太陽布克（Devin Booker）毀掉後，太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）站在倒在地上的里夫斯身旁，並與湖人球星戴維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。