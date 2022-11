NBA／騎士三劍客合砍82分 痛擊拓荒者奪4連勝

先前米契爾(Donovan Mitchell)曾在接受採訪時表示自己和葛蘭德(Darius Garland)可以彼此照應,相互搭配,且艾倫(Jarrett Allen)也能適時協助做出貢獻,這會讓球隊整體執行能力更加出色。

在今天主場迎戰拓荒者的比賽中,米契爾18投11中攻下34分,葛蘭德19投9中拿到24分12助攻,合計投進10顆三分球,艾倫則是12投10中高效率拿到24分13籃板,3人聯手幫助騎士以114比96大破對手。騎士取得4連勝的同時,也迫使拓荒者吞下4連敗。

先前媒體曾統計出米契爾和艾倫為本季擋拆組合得分效率最好的搭檔,還勝過柯瑞(Stephen Curry)和魯尼(Kevon Looney)的搭配。兩人在前三節一共拿下48分,帶動騎士團隊繳出58.5%的投籃命中率,三分命中率亦有47.4%的水準,取得兩位數領先優勢。

前面三節僅得到6分的西蒙斯(Anfernee Simons),第四節找回感覺,單節獨拿14分,一度幫助拓荒者從落後18分追到9分差,不過騎士隨後穩住陣腳,沒有留給對手反撲機會。

莫布里(Evan Mobley)拿到10分12籃板3助攻3阻攻,史蒂文斯(Lamar Stevens)頂替先發也有12分進帳。

在失去里拉德(Damian Lillard)的情況下,西蒙斯獲得20分5助攻,諾基奇(Jusuf Nurkic)22分6籃板3抄截,葛蘭特(Jerami Grant)18分3籃板3助攻3抄截。

