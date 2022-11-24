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NBA／爵士戰績起飛 傳馬卡南、克拉克森成非賣品
季前歷經陣容大變動的爵士，開季以來展現絕佳戰力，戰績一度攻上西區龍頭，原本本外界預期將會爭取明年狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的可能性大為降低。
消息透露，爵士已經向外界傳遞不會交易馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）的想法，至於范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、畢斯利（Malik Beasley）、歐林尼克（Kelly Olynyk）和老將康利（Mike Conley）等則可能都會被視為交易籌碼。其中爵士對於范德比爾特傾向保持更高的報價空間。
值得一提的是，日前傳出老鷹想要用柯林斯（John Collins）去換來馬卡南，但卻是遭到爵士的拒絕。
另一方面，爵士可能會試圖交易另一名老將蓋伊（Rudy Gay）。因為蓋伊幾乎是肯定會在明年執行最後一年價值650萬美元的球員選項。
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