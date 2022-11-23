NBA／湖人貝佛利為隊友推倒太陽艾頓 衛少和AD都喊讚

今日湖人作客太陽，第四節湖人里夫斯（Austin Reaves）的上籃被太陽布克（Devin Booker）毀掉後，太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）站在倒在地上的里夫斯身旁，並與湖人球星戴維斯（Anthony Davis）互噴垃圾話，突然貝佛利（Patrick Beverley）衝出來從背後將艾頓推倒，貝佛利賽後也解釋，「我不該這麼做，但想為隊友挺身而出。」

對於此次衝突，湖人球員與總教練漢姆（Darvin Ham）選擇力挺貝佛利。漢姆說，「我沒有生他的氣，我知道他想保護隊友。」衛斯特布魯克則表示，「我很喜歡他這樣，作為一個團隊保護隊友和理解彼此很重要。」

距離衝突現場最近的戴維斯也表示，「不能讓任何人那樣站在隊友身前，我們會在隊友背後相互扶持，這就是我對這件事的看法。」

當事人里夫斯則表示已經向貝佛利表達感謝，「他是團隊型的球員，無論他和誰一隊我都會尊敬他，非常開心能和他同隊。」