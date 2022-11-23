NBA／給AD支援！詹姆斯確定周六回歸戰馬刺
湖人巨星詹姆斯（LeBron James）已經因傷缺席5場比賽，不過NBA記者海恩斯（Chris Haynes）今日在湖人與太陽的比賽現場爆料，詹姆斯即將在台灣時間26日面對馬刺的比賽回歸。
詹姆斯因傷缺席五場比賽，在這段時間，湖人取得3勝2敗的戰績。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）也在這五場繳出平均33.2分17.4籃板2.2助攻，外帶2.6火鍋2.4抄截的「神獸」級表現。
詹姆斯今年目前出賽的10場比賽中，球隊取得2勝8敗的戰績。本季還保有24.9分8.8籃板6.9助攻的全能身手，但投籃命中率45.7%是新人年後最差、三分命中率23.9%則是生涯最差。
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