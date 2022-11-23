NBA／霍華德在台表現驚人 歐尼爾虧：這聯盟跟健身一樣簡單
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園雲豹，首戰就拿出全能身手，繳出驚人數據。而每天都會轉發霍華德動態的NBA傳奇中鋒「鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal），對此表現卻不以為然的表示，「面對5呎8吋(約173公分)的球員，拿下30多分是應該的。」
歐尼爾向不了解霍華德近況的球迷解釋，「霍華德最近帶著天賦前往亞洲，加盟台灣T1聯盟桃園雲豹，他在加盟首戰攻下難以置信的37分25籃板9助攻4火鍋，此外還在三分線上10投2中。」
不過看到這樣的表現，歐尼爾卻不領情的表示，「事實上你不會因為是一個好父親被稱讚，簡單來說，你本來就該在173公分的人面前得到30分。」
歐尼爾更是不忘幽默酸道：「這聯盟就像我每周六會去鍛鍊的終身健身聯盟『Lifetime Fitness league』（美國知名連鎖健身房），他就像在那裡鍛鍊一樣簡單。」
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