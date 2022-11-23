NBA／籃網西蒙斯重返76人主場被狂噓 展現全能身手仍落敗

籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）被76人交易後，首度回到76人主場出賽，必然是球迷萬眾矚目的焦點。今日他上罰球線時，76人球迷也不停噓聲伺候。西蒙斯本場繳出全能身手回應球迷，但籃網還是以106比115不敵76人。

雖然76人球星安比德（Joel Embiid）因傷缺陣，但因為西蒙斯的出賽，現場球迷仍相當鼓譟。比賽一開始西蒙斯馬上秀出他拿手的組織能力，籃網前三顆進球都是由他助攻，而他也在第一節還剩8分36秒的情況下，首度站上罰球線，滿場球迷噓聲的情況下，他還是意外的兩罰全中，不過這節打完籃網卻以26比33落後。

第二節籃網曾靠小柯瑞（Seth Curry）連得5分一度追平比數，但半場打完籃網仍以57比63落後。第三節籃網持續追分，雙方打得十分膠著，西蒙斯連兩次助攻隊友幫籃網成功反超，但76人哈里斯（Tobias Harris）兩度進球，幫助76人以3分領先進入最後一節。

沒想到76人在第四節打得十分順暢，逐漸將比數拉開，籃網換上先發陣容也無濟於事，反而分差越拉越大，終場76人就以115:106收下勝利。

76人傷兵滿營，安比德、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）都因傷缺陣，今日是哈里斯復出後首場比賽，他攻下全隊最高的24分外帶6籃板3助攻。今日先發後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）、米爾頓（Shake Milton）分別拿下22分和16分，板凳出發的奇兵里德（Paul Reed）攻下19分10籃板。

籃網的部分，西蒙斯拿下11分11助攻7籃板，外帶3火鍋3抄截的全能數據。杜蘭特（Kevin Durant）攻下23分、厄文（Kyrie Irving）20分，近期表現出色的渡邊雄太則是因傷缺陣。