NBA／勇士輪休浪花兄弟遭血洗45分 柯爾：讓年輕人獲得經驗

勇士今日客場背靠背出賽，對決鵜鶘。主帥柯爾決定輪休柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、格林（Draymond Green），結果以83比128慘敗45分，對此柯爾表示，「這是年輕球員可以上場的夜晚，也是艱難的夜晚。」

柯爾替自己的決定做出解釋，「我知道在這個聯盟有責任，每場比賽都推出最佳陣容，但從長遠看，我必須保護球員的健康。」柯爾接著表示，「我為現場球迷感到難過，但我沒辦法控制賽程。」

柯爾也表示這個決定讓年輕球員得到機會，「這場比賽是為了讓年輕人獲得經驗，適應NBA需要很長的時間，必須要有耐心，我需要在教導他們的部分做得更好。」

本場比賽勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）上場40分鐘攻下18分，但20投僅6中，正負值-38。穆迪（Moses Moody）上場33分鐘6投2中攻下10分。中鋒威斯曼（James Wiseman）今日在發展聯盟也有出賽，拿下15分11籃板2火鍋，但出現全隊最高的5次失誤。