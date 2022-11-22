NBA／少喬治、雷納德又表現普通 快艇仍力退西區龍頭爵士

快艇今日在主場迎戰西區第一的爵士，明星前鋒喬治（Paul George）卻因傷缺陣，不過傑克森（Reggie Jackson）和板凳出發的鮑威爾（Norman Powell）都挺身而出，合力攻下55分，最終以119比112險勝爵士。

快艇首節靠著沃爾（John Wall）的壓哨三分球取得10分領先。領先的分數一路維持至第三節後半段，爵士靠著前鋒霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）的三分打超前比分，雙方開始展開拉鋸。

第四節還剩7分鐘時，巴圖姆（Nicolas Batum）投進關鍵兩分球再度要回領先，快艇傑克森（Reggie Jackson）一記關鍵三分更是把分差拉開到6分。但爵士始終把比分咬住，就在比賽剩56秒落後5分時，霍頓-塔克打出2+1，不過快艇提出挑戰，這球確定不算，也幫助快艇鎖定勝局，終場以119比112險勝爵士。

快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）本場仍表現平平，僅攻下8分。傑克森是本場比賽的致勝功臣，攻下27分4助攻沒有發生任何失誤，板凳出發的鮑威爾攻下全場最高的28分。至於前場比賽送出15次助攻的沃爾，今天則是13分8助攻，但出現多達8次失誤。

爵士的部分，克拉克森（Jordan Clarkson）和馬卡南（Lauri Markkanen）分別拿下26分和25分，長人歐林尼克（Kelly Olynyk）17分5籃板4助攻，霍頓-塔克也有14分進帳。