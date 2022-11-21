NBA／三分球命中率全聯盟第一 渡邊雄太打出自信

憑藉著防守拚勁和外線能力的大幅成長，渡邊雄太（Yuta Watanabe）成為本季籃網板凳席上的重要力量，除了上一場對拓荒者一戰命中5顆三分球拿到賽季新高20分外，渡邊雄太又在今天對灰熊比賽中扮演重要角色，成為籃網能夠擺脫灰熊進逼的關鍵。

渡邊雄太此役9投6中包括4記三分球，拿下16分3籃板3助攻，而這4顆三分球全都出現在第四節，帶動全隊一口氣將比分差距拉開到兩位數。

「每次我出手投籃，板凳席的隊友總是會站起來歡呼慶祝，有些人還會和我擊掌。對此我非常感激，這代表著是一種能量。我會繼續努力，為了隊友也為了我自己。」渡邊雄太說。

「從這些傳球你就可以看出隊友對我有多麼信任，他們傳得很棒，我也有好的出手機會。這是全隊努力的結果。」渡邊雄太也談到籃網整體狀態，「我們每天都變得更好，保持彼此信任，繼續追求進步。」

對於籃網主場高呼他的名字，渡邊雄太則表示：「這對我來說意義非凡。感謝球迷的支持，我們會繼續變得更好。」

根據統計，渡邊雄太開季至今三分球累積42投24中，命中率高達57.1%，居所有球員之冠。

簡金斯（Taylor Jenkins）談到渡邊雄太的外線表現時說道：「他現在比以往出手更快速，也更有自信。他在得到出手機會時絕不會猶豫。」

渡邊雄太生涯前兩個賽季待在灰熊，當時他的三分命中率僅有20.8%；而隨著轉戰暴龍之後，他才獲得一份正式合約。本季則是已非保障合約加入籃網，要到2023年1月10日才能轉為保障合約。。

「渡邊雄太為我們投進很多關鍵球，對於球隊這些沒有保障位置的球員，他們努力訓練讓自己進入輪替陣容中，為球隊做出貢獻，所以我為他感到興奮，我們期待他打出好成績，他在攻守兩端表現得非常可靠。」杜蘭特（Kevin Durant）說。