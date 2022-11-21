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NBA／再現招牌睡覺手勢 柯瑞飆進高難度外線：自己都驚訝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞（Stephen Curry）在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。 美聯社
柯瑞（Stephen Curry）在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。 美聯社

經過開季客場8連敗低潮，勇士隊今天終於靠「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）合轟74分，以127：120擊敗火箭隊，本季客場首勝入袋，柯瑞讀秒階段更重現上季季後賽的「睡覺」招牌手勢，象徵讓火箭回家休息。

柯瑞開賽打得有些掙扎，但第四節再展現招牌神射，最後3分半鐘和湯普森連飆外線奠定勇士領先，最終三分球14投7中攻下33分的柯瑞說：「開季客場0勝8敗，這對我們並不好，我們必須把握這場球，卸下重擔，在大通銀行中心外的球場也能感覺很好，這很重要。」

今天還傳出本季新高15助攻的柯瑞，最後34秒飆進單場第7顆三分球，且是後撤步後幾乎失去重心下的大號外線出手，空心破網後他再度將雙手疊放在臉頰旁，以招牌的「睡覺」手勢慶祝瘋狂的進球。

「我自己都覺得驚訝。」談到最後進球，柯瑞坦言超乎預期，「我和格林（Draymond Green）都雙手高舉過頭，像是贏下了什麼，慢熱後有這樣表現讓我們都樂在其中。」

勇士 柯瑞 湯普森

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