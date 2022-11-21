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NBA／熱火兵敗如山倒慘輸26分 主帥：騎士打得很棒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士主力後衛葛蘭德。 路透社
騎士主力後衛葛蘭德。 路透社

巴特勒（Jimmy Butler）和赫洛（Tyler Herro）持續休兵，即便阿德巴約（Bam Adebayo）回歸，熱火仍顯欲振乏力。在作客克里夫蘭的比賽中，熱火僅在第一節前段稍微展現抵抗力，隨後兵敗如山倒，在第二節和第三節一共被對手拿了67分之多，本身僅得37分，雙方比分差距拉開到31分之多，比賽也早早進入垃圾時間。

騎士最終以113比87輕鬆過關，歷經前面5連敗的陰霾後，騎士接連靠著黃蜂和熱火找回連勝自信，目前以10勝6敗暫居東區第4。

葛蘭德（Darius Garland）出賽28分鐘獲得25分7助攻，米契爾（Donovan Mitchell）得到13分5助攻3籃板，莫布里（Evan Mobley）15分10籃板5助攻，替補的歐斯曼（Cedi Osman）則有20分12籃板的表現。

熱火近期吞下3連敗，排名東區倒數第5：此戰以阿德巴約的21分為最佳，馬丁（Caleb Martin）拿到17分。

「你必須稱讚騎士，他們打得很出色。我們沒有任何輸球的藉口。我們在攻守兩端還不夠努力。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

至於談到巴特勒的傷勢情況，史波史特拉表示：「他現在處於每日觀察狀態。我還沒有他最新的傷勢報告，但我聽到的消息是還不錯。」

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