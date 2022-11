NBA／熱火兵敗如山倒慘輸26分 主帥：騎士打得很棒

巴特勒(Jimmy Butler)和赫洛(Tyler Herro)持續休兵,即便阿德巴約(Bam Adebayo)回歸,熱火仍顯欲振乏力。在作客克里夫蘭的比賽中,熱火僅在第一節前段稍微展現抵抗力,隨後兵敗如山倒,在第二節和第三節一共被對手拿了67分之多,本身僅得37分,雙方比分差距拉開到31分之多,比賽也早早進入垃圾時間。

騎士最終以113比87輕鬆過關,歷經前面5連敗的陰霾後,騎士接連靠著黃蜂和熱火找回連勝自信,目前以10勝6敗暫居東區第4。

葛蘭德(Darius Garland)出賽28分鐘獲得25分7助攻,米契爾(Donovan Mitchell)得到13分5助攻3籃板,莫布里(Evan Mobley)15分10籃板5助攻,替補的歐斯曼(Cedi Osman)則有20分12籃板的表現。

