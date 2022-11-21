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NBA／湯普森大復活轟41分 最感謝的人是柯瑞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湯神復活啦！湯普森（Klay Thompson）今天外線13投10中，暴砍41分幫助勇士奪下本季客場首勝。 美聯社
湯神復活啦！湯普森（Klay Thompson）今天外線13投10中，暴砍41分幫助勇士奪下本季客場首勝。 美聯社

差點就要追平隊史最慘開季客場紀錄，勇士隊「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）今天攜手外線開火，兩人合計轟進17記三分球，助隊以127：120擊敗火箭隊，第9場客場賽事終於奪勝，轟下本季新高41分的湯普森也將飆分表現歸功給好兄弟柯瑞。

本季打得掙扎的湯普森提到，柯瑞是不可思議的球員，外界更將柯瑞的好視為理所當然，但就他觀點來看，柯瑞是唯一樂於共享後場的控球後衛，「當我們都進入狀況，你們就會知道這意謂什麼，沒人能阻止我們。」

湯普森今天三分球13投10中轟下41分，開賽「慢熱」的柯瑞最終也有20投11中的33分表現，包括14投7中的三分球；他第四節最後34秒投進高難度的外線後再擺出上季熱身賽招牌的「睡覺」手勢，象徵終結比賽。

柯瑞（Stephen Curry）在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。 美聯社
柯瑞（Stephen Curry）在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。 美聯社

柯瑞今天還有本季新高的15助攻，只差1次就追平生涯最佳。

有「浪花兄弟」帶動，勇士今天外線47投24中，維金斯（Andrew Wiggins）也投進6記三分球在內的22分。

勇士 湯普森 柯瑞 維金斯

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