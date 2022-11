NBA／國王第四節強勢逆轉 睽違18年再嚐6連勝滋味

面對戰績全聯盟墊底的活塞,近期狀態出色的國王原本打到第四節最後5分鐘還處於落後局面,但靠著赫爾特(Kevin Huerter)獨拿8分,福克斯(De'Aaron Fox)和巴恩斯(Harrison Barnes)也合力貢獻10分,國王殺出18比5的攻勢,一舉超前對手,最終以137比129擊退活塞。

國王逆轉收下6連勝,這也是球隊自2004-05年首度嚐到6連勝滋味;在開季4連敗之後,國王接下來11場比賽贏得9場勝利,排名迅速逼近西區前段班。

