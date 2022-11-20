NBA／名嘴籲勇士嘗試交易杜蘭特 專欄作家分析表悲觀

勇士開季過去1個月還沒找回衛冕軍氣勢，儘管柯瑞（Stephen Curry）個人表現驚人，卻反應不到團隊戰績，客場如今更苦嚐8連敗還沒開胡。體育名嘴就喊話，勇士該大破大立，尋求交易杜蘭特（Kevin Durant），專欄作家也發表對此看法。

《ESPN》節目名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就表示：「勇士過去態度是我們是衛冕軍，我們相信現有陣容可以拚冠。現在如果這有變，不再相信手下那批年輕球員，你們準備好這麼做？動手交易來杜蘭特，因為你不能浪費柯瑞如今表現。」

《The Athletic》資深灣區專欄作家川上提姆（Tim Kawakami）也談到交易杜蘭特可能，但強調勇士不可能放手維金斯（Andrew Wiggins），而其他籌碼可能籃網也不看上眼，他進一步分析，就算像德羅展（DeMar DeRozan）、海瓦德（Gordon Hayward），勇士同樣面臨類似困境，交易難度高。