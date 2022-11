NBA／推倒梯子事件引議論 安戴托昆波還原事發經過

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在客場對76人一戰罰球15投僅4中,還飽受噓聲伺候。賽後他特別留下來練習罰球,然後卻發生疑似不滿費城主場工作人員因使用梯子整理場地擋住了籃框,進而伸手推倒梯子的場景,畫面被拍下後也在網路引發熱議,安戴托昆波也再次成了眾矢之的。

不過後續媒體也報導了整個事發過程。在安戴托昆波推倒梯子之前,76人替補中前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)對於安戴托昆波比賽結束後還在練罰球這件事情感到十分不滿,直接把球拿走並拒絕交還給他。哈瑞爾甚至還嗆聲安戴托昆波:「這裡不是密爾瓦基!」

Have compiled videos from last night's Giannis Antetokounmpo/Montrezl Harrell altercation into one here.



I included timestamps for the videos I was able, using the arena clock in background.



Link on top of the video is to @JoeVardon's reporting, for full story of what occurred. pic.twitter.com/nMKRupBscY