NBA／哈登復健還未歸隊 76人再添傷號折損馬克西

哈登（James Harden）預計因傷缺席1個月，才剛傳出他恢復進度相當不錯，但76人又得迎接新的傷兵壞消息，小將馬克西（Tyrese Maxey）前場對公鹿扭傷腳踝，狀況恐怕不樂觀。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬克西預計左腳出現輕微骨裂，雖然不需要動手術治療，不過可能得缺席3到4週時間，也替76人後場戰力再受重創。