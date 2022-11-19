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NBA ／尼克為解決後場擁擠問題 傳考慮交易「玫瑰」羅斯

聯合新聞網／ 綜合報導
傳尼克考慮交易老將羅斯。 美聯社
傳尼克考慮交易老將羅斯。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，紐約尼克打算在交易大限前送走「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），解決球隊後場過於擁擠的問題。

紐約尼克在今年夏天挖來獨行俠二當家布朗森（Jalen Brunson）後，讓球隊後場人滿為患，在布朗森在尼克站穩腳步後，尼克球團現在也開始打算將一些沒什麼上場機會或表現不佳的球員送走。

目前尼克後場輪替主要由布朗森、瑞迪許（Cam Reddish）、巴瑞特（RJ Barrett），三人為主要輪替，而板凳席上則有著葛萊姆絲（Quentin Grimes）、奎克立（Immanuel Quickley）、佛尼爾（Evan Fournier）以及羅斯，則都在等待上場，有許多人都苦無出場機會。

其中查拉尼亞表示羅斯與奎克利是尼克討論交易的優先選項，兩人都已不在主力輪替，而尼克更想培養年輕的葛萊姆斯。

擁有經驗豐富的羅斯，若能在爭冠隊伍擔任第六人；還在當打之年的奎克立則能成為重建中球隊的好選擇，預期兩人在市場上應該都有不錯的吸引力。

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