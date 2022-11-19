NBA／懷特發揮帶動綠衫軍9連勝 布朗讚充滿侵略性

塞爾蒂克先發5人得分均達雙位數，總得分佔全隊近9成，其中布朗（Jaylen Brown）攻下27分10籃板7助攻，近況出色的懷特（Derrick White）也砍進6記三分球，獨拿26分2抄截2阻攻3籃板，綠衫軍在客場以117比109擊退鵜鶘。塞爾蒂克取得9連勝，戰績提升到13勝3敗，持續穩坐東區龍頭之位。

首節比賽塞爾蒂克就得到40分，給足了地主下馬威，全場飆進20顆三分球也讓鵜鶘難以招架，最多輸到19分。

「我們在球權分享方面做得非常好，下半場我們也找回了防守。我們展現團隊籃球，在場上做出正確的決定，讓比賽順著節奏自然進行。」布朗說。儘管球隊處於連勝狀態，但布朗也認為，「我們在比賽中仍有些地方做得不夠好，需要去改正，同時也要更控制失誤產生。」

此外，對於懷特近3戰的強勢發揮，布朗也讚賞有加。「當他展現侵略性的時候。這會讓我們其他人打得更輕鬆，這對球隊來說是非常棒的事情。今晚他帶領了我們前進並且贏得勝利。」

THE DERRICK WHITE SHOW! #BleedGreen pic.twitter.com/M3eKH9PZBS — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 19, 2022

泰托姆（Jayson Tatum）得到19分10助攻7籃板，但18投僅6中；霍福特（Al Horford）18分7籃板，威廉斯（Grant Williams）12分5籃板。波格登（Malcolm Brogdon）重返陣容，但顯然還沒找到感覺，8投1中得到5分4籃板4助攻。

鵜鶘以英格倫（Brandon Ingram）的25分7助攻為最佳，麥凱倫（C.J. McCollum）18分5籃板3助攻3抄截，瓊斯（Herbert Jones）17分7籃板3抄截，南斯（Larry Nance Jr.）16分8籃板3抄截2阻攻。威廉森（Zion Williamson）因右腳傷勢已經缺席兩場比賽。