NBA／唐西奇50次大三元史上第2快 率獨行俠痛宰金塊

金塊3大主力約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）都缺席，主場作戰的獨行俠把握機會，在唐西奇（Luka Doncic）的帶領下，上半場就拉開18分領先優勢，整場比賽最多贏到31分，最終以127比99輕取對手。

唐西奇攻下33分12籃板11助攻，這是他本季第12場破30分，居全聯盟之冠；而累積4次大三元，同樣傲視群雄。

加上這一次大三元，唐西奇成為史上第10位獲得50次大三元的球員，同時他只花了278場比賽，超越魔術強森（Magic Johnson）的279場，達成速度在歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的111場。若以年齡來看，唐西奇以23歲右263天完成50次大三元，也是羅伯森之後史上第2年輕。

En cuestión de segundos, amagó a tirar un pase a su izquierda, a tirar al aro y terminó siendo una asistencia a su derecha y sin mirar a su compañero. Luka Doncic.pic.twitter.com/X1yx6ChuSv — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) November 19, 2022

此外，這也是唐西奇第25次至少拿到30分外加大三元，在NBA史上僅次於羅伯森、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、哈登（James Harden）。

獨行俠團隊6人得分雙位數，伍德（Christian Wood）拿下賽季新高28分，另外還有8籃板進帳；丁威迪（Spencer Dinwiddie）15分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）13分。金塊陣中以凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和布朗（Bruce Brown）的18分為最高。