NBA／霍華德沒球隊要改加盟台灣T1 快艇沃爾嘆：太扯了

在NBA寫下許多成就的霍華德（Dwight Howard），至從加盟後新聞不斷，台灣更是掀起「魔獸旋風」，桃園永豐雲豹的票更是被秒殺，今年轉戰快艇的全明星後衛沃爾（John Wall）受訪時，就談到霍華德竟然在NBA會沒有球隊簽約，令他感到非常訝異。

霍華德是在2004年以狀元身分加盟魔術，生涯累積8屆全明星，5次年度一隊，三屆最佳防守球員，並在2020回歸湖人時拿下一冠，這位昔日更被稱唯一能單換「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的男人，今年休賽季曾毛遂自薦籃網，卻沒有下聞，在等不到NBA合約狀況下，最後選擇來到台灣打球，成為台灣歷史最大咖外援。

美媒就對此訪問曾被火箭冷凍一季的快艇後衛沃爾，他表示看到霍華德及安東尼（Carmelo Anthony）等老將沒拿到合約，其實感到十分意外：「我認為在聯盟中，還有很多很棒的老將，但他們已經沒有機會上場了，而我自己也離那不遠了，像是霍華德、安東尼、華克（Kemba Walker），他們都沒球隊要，這簡直太離譜！我認為老將能幫助年輕球員成長，但現在球團好像都不重視這部分。」

「魔獸」霍華德將在今天迎來台灣職籃的處女秀，早就吸引國內外極大關注，台灣球迷都想親眼目睹準名人堂球星的球技，雲豹主場15000張門票也早已售罄，無法進場的人只能透過電視直播或T1官方YT，一同欣賞霍華德台灣職籃初登場。