聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／霍華德沒球隊要改加盟台灣T1 快艇沃爾嘆：太扯了

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇後衛沃爾認為「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右前）沒有NBA球隊要真的太扯了。 記者蘇健忠／攝影
快艇後衛沃爾認為「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右前）沒有NBA球隊要真的太扯了。 記者蘇健忠／攝影

在NBA寫下許多成就的霍華德Dwight Howard），至從加盟後新聞不斷，台灣更是掀起「魔獸旋風」，桃園永豐雲豹的票更是被秒殺，今年轉戰快艇的全明星後衛沃爾John Wall）受訪時，就談到霍華德竟然在NBA會沒有球隊簽約，令他感到非常訝異。

霍華德是在2004年以狀元身分加盟魔術，生涯累積8屆全明星，5次年度一隊，三屆最佳防守球員，並在2020回歸湖人時拿下一冠，這位昔日更被稱唯一能單換「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的男人，今年休賽季曾毛遂自薦籃網，卻沒有下聞，在等不到NBA合約狀況下，最後選擇來到台灣打球，成為台灣歷史最大咖外援。

美媒就對此訪問曾被火箭冷凍一季的快艇後衛沃爾，他表示看到霍華德及安東尼（Carmelo Anthony）等老將沒拿到合約，其實感到十分意外：「我認為在聯盟中，還有很多很棒的老將，但他們已經沒有機會上場了，而我自己也離那不遠了，像是霍華德、安東尼、華克（Kemba Walker），他們都沒球隊要，這簡直太離譜！我認為老將能幫助年輕球員成長，但現在球團好像都不重視這部分。」

「魔獸」霍華德將在今天迎來台灣職籃的處女秀，早就吸引國內外極大關注，台灣球迷都想親眼目睹準名人堂球星的球技，雲豹主場15000張門票也早已售罄，無法進場的人只能透過電視直播或T1官方YT，一同欣賞霍華德台灣職籃初登場。

霍華德 沃爾 John Wall Dwight Howard Carmelo Anthony Kemba Walker

相關新聞

NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得...

NBA／莫蘭特扭傷腳踝表情痛苦 教頭：明天會有更多詳情

莫蘭特（Ja Morant）在對雷霆一戰拿到19分11助攻7籃板，不過他卻在第四節剩下3分27秒一次突破拋投落地後不慎傷到左腳踝，當場讓他表情痛苦倒地，勉強移動到場邊，後續才在工作人員幫助下離開球場接

NBA／溜馬3連勝卻傷大將 哈利伯頓自認感覺很好

溜馬在客場以99比91擊敗西區戰績墊底的火箭，贏得3連勝，目前排名東區第5。不過連勝之餘，主力戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在比賽剩下37.7秒一波切入得分後不慎扭傷腳踝，需要靠

NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣情況下，戴維斯（Anthony Davis）彷彿找回昔日奪冠制霸攻守的強勢靈魂，一肩扛起球隊勝負前進。 繼前一場攻下37分18籃板後，戴維斯今天主場面

NBA ／尼克為解決後場擁擠問題 傳考慮交易「玫瑰」羅斯

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，紐約尼克打算在交易大限前送走「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），解決球隊後場過於擁擠的問題。 紐約

NBA／馬卡南創生涯得分新高 爵士主帥：不知道他上限在哪？

布克（Devin Booker）和馬卡南（Lauri Markkanen）上演互轟飆分秀，前者狂砍49分10助攻8籃板，馬卡南則是以18投15中的驚人命中率拿到生涯新高38分，同時他在第四節最後也有關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。