NBA ／湖人及時雨！ 施羅德、布萊恩明日本季首秀

本季戰績不理想的湖人，迎來少數好消息，總教練漢姆（Darvin Ham）證實，傷兵名單中的布萊恩（Thomas Bryant）及施羅德（Dennis Schroder）將在明天對陣活塞的比賽中，迎來本季的初次上場，在主場迎戰來訪的底特律活塞。

布萊恩及施羅德都是本季湖人在夏季自由市場帶回來的球員，原先期望他們能夠幫助球隊，但兩人卻在10月時都去開了右手拇指的刀，直到本週才要迎來本季首秀，也被外界看做拯救黑暗開季的湖人的一道光。

施羅德過去就曾在湖人效力過，當時與球隊未達成延長合約而轉隊，今年夏季與湖人簽底薪，鳳還巢回到洛杉磯，希望能在打出身價，而湖人也期待他能且能投的身手，提升球隊進攻火力。

布萊恩也曾待過湖人，當時他並沒有太多上場空間，隨後轉隊至巫師後打出稱職禁區藍領成績，在2021年曾因左膝十字韌帶撕裂而進傷兵名單，湖人在暑假時也將他帶回洛杉磯，期待他的表現可以扛起5號位，讓戴維斯打回熟悉的四號。

湖人在明天賽前整整休息5天，接下來也將迎接一波較為輕鬆賽程，又有施羅德及布萊恩回歸，補強後場及前場，湖人能否觸底反彈也備受關注。