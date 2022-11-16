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NBA ／福克斯轉換經紀公司 詹皇好友接手代表
隨隊記者漢姆（James Ham）報導，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）預計轉換經紀公司，將改由詹姆斯（LeBron James）摯友的保羅（Rich Paul）代表，旗下客戶還包括楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）與拉文（Zach LaVine）等。
福克斯也將離開伴隨自己NBA至今的經紀人蓋斯頓（Chris Gaston），蓋斯頓也是少數經紀人界極少數訓練師出身者。福克斯本季爆發，特別是關鍵時刻表現神勇，率隊衝刺打破連16年打不進季後賽難堪紀錄。
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