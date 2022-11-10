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NBA／公牛佛西維奇不滿被吹走步 比中指回應裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
佛西維奇今日在比賽中因不滿判決向裁判比中指。 法新社
佛西維奇今日在比賽中因不滿判決向裁判比中指。 法新社

公牛今日在主場迎戰鵜鶘，先發中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）在第一節疑似不滿裁判的吹罰，對裁判比中指，這畫面剛好被轉播單位捕捉到，在社群平台上瘋傳。

畫面是出現在第1節還剩4分多鐘時，佛西維奇接獲隊友的傳球，防守他的球員是錯位的鵜鶘後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），佛西維奇眼見身材優勢，打算直接運球強打籃下，沒想到卻被裁判吹走步為例。

佛西維奇沒有向裁判言語理論，而是面無表情且不發一語的準備回防，沒想到他卻突然對裁判比中指，雖然這個動作沒有被裁判加吹技術犯規，不過轉播單位已經把這畫面紀錄下來，在網路上形成熱議。

佛西維奇本場比賽出戰27分鐘，攻下17分7籃板2助攻，當家球星德羅展（DeMar DeRozan）也攻下全場最高的33分，不過公牛卻在第四節遭到逆轉，在主場以111比115不敵鵜鶘。

Nikola Vucevic 公牛 鵜鶘

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