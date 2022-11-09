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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

NBA／厄文反猶太風波禁賽何時「解封」？傳和總裁會面

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文（Kyrie Irving）在反猶太風波延燒多日後，傳出與NBA總裁會面。 美聯社
厄文（Kyrie Irving）在反猶太風波延燒多日後，傳出與NBA總裁會面。 美聯社

籃網看板球星厄文（Kyrie Irving）因分享反猶太風波鬧得沸沸揚揚，從1日就已經被禁賽至今，現在傳出厄文和NBA聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）在週二時有會面，有可能逐漸「解封」重返賽場。

根據美媒《The Athletic》報導，週二厄文和席爾瓦有會面進行談話，並且是富有成效和理解的一次談話，這次的會面可能有助於厄文重返賽場。

但也有球團高層抱著負面態度，認為厄文可能會消失在聯盟中。目前除了禁賽外，Nike也宣布暫停和厄文的合作，並聲明「我們不接受任何仇恨言論，並且譴責反猶太主義」。

籃網在反猶太風波後開出了六大條件給厄文，包含出面為此事道歉並宣布自己沒有反猶太意識、捐款50萬美元給反暴力機構、完成敏感性訓練、完成反猶太仇恨訓練、和反猶太聯盟及反誹謗聯盟領導人會面，以上都完成後再和籃網老闆蔡崇信會面，並保證不會再有這樣的事情發生。

目前厄文已在個人Instagram上發文致歉，如今又傳出和席爾瓦會面，究竟厄文什麼時候能重返賽場，仍是眾人關注的焦點。

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