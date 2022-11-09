NBA／「甜瓜」安東尼沒有要來台啦！傳籃網有意網羅

隨著「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）重磅加盟桃園雲豹，讓人期待目前同是無東家自由球員的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），是不是也有機會到台灣打球，可惜近日傳出消息，籃網有意網羅這位38歲老將。

根據美媒報導，籃網開季狀況不太理想，目前4勝7敗位居後段班，因此最近和安東尼有「一些談話」，安東尼目前是自由球員身份，新東家一直沒有下落，現在傳出有可能會加入籃網陣營，加強籃網板凳深度。

安東尼雖然已經過了巔峰時期，但仍有一定的表現去年效力湖人時，場均上場26分鐘，平均得到13.3分和抓下4.2籃板，被視為是令人失望的球隊中，為數不多的亮點之一。

美媒也指出，即使現在沒有和籃網達成協議，等賽季中出現傷兵潮時，只要耐心等待，這位老將就可以找到合適的位置，仍有重返賽場的空間。