NBA／「甜瓜」安東尼沒有要來台啦！傳籃網有意網羅
隨著「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）重磅加盟桃園雲豹，讓人期待目前同是無東家自由球員的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），是不是也有機會到台灣打球，可惜近日傳出消息，籃網有意網羅這位38歲老將。
根據美媒報導，籃網開季狀況不太理想，目前4勝7敗位居後段班，因此最近和安東尼有「一些談話」，安東尼目前是自由球員身份，新東家一直沒有下落，現在傳出有可能會加入籃網陣營，加強籃網板凳深度。
安東尼雖然已經過了巔峰時期，但仍有一定的表現去年效力湖人時，場均上場26分鐘，平均得到13.3分和抓下4.2籃板，被視為是令人失望的球隊中，為數不多的亮點之一。
美媒也指出，即使現在沒有和籃網達成協議，等賽季中出現傷兵潮時，只要耐心等待，這位老將就可以找到合適的位置，仍有重返賽場的空間。
Brooklyn Nets have had some dialogue about Carmelo Anthony & Dwight Howard recently I’m told.— 👑 Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) 2022年10月31日
Nets getting rid of Steve Nah wouldn’t really solve the team’s problem folks have shared with me.
More from my chat with @MarcMalusis @TheSportsGuyJoe on @PIX11News.
Press Play ▶️ pic.twitter.com/EoikAqZW4w
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