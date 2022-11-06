NBA／厄文反猶風波 代言遭停

籃網隊當家後衛厄文的反猶太風波愈演愈烈，在遭到球隊禁賽5場後，昨天贊助商NIKE也宣布暫停與厄文的合作關係，並將不會發行原訂本月將販售的個人代言球鞋。在缺少厄文的情況下，籃網昨天則是以128：86大勝巫師隊。

厄文在日前因為反猶太風波遭到籃網禁賽至少5場，而這一把火險些也燒到隊友杜蘭特身上，他在昨天投籃練習後表示，並不喜歡目前發生的狀況，強調他們只需專注打球並在球團內部保持沉默。但這樣的言論也被認為是默許厄文言行，讓杜蘭特昨天警急透過社群表示，自己並不會寬恕所有仇恨性的言論與反猶太主義。

而厄文的贊助商NIKE昨也緊急與他切割，將暫停雙方合作關係並停止發售新款個人代言球鞋。儘管球隊風波不斷，但籃網其他球員昨將專注力放在球場，在出戰巫師的比賽中，靠著杜蘭特繳出28分、11助攻、9籃板「準大三元」，加上全隊7人得分上雙的多點開花火力，以42分差距大勝巫師。

在厄文缺陣的首場比賽球隊就以大勝收場，籃網老闆蔡崇信賽後也呼籲各界將焦點重新放回球場上，籃網代理總教練馮恩說：「杜蘭特今天就是我們的中心，讓對手陷入了困境，他是一名願意傳球的球員，但當有機會時他肯定會充分把握。」

不過在厄文與籃網球團關係持續惡化，且不排除可能離隊的情況下，美國媒體也認為杜蘭特不無可能再次提出「賣我」要求。